Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Shram написав:В проекте бюджета на 2019 год общие расходы 1,2 трл гривен, из них 410 млрд - на погашение долгов.
Не брешіть:
Обсяг платежів з обслуговування державного боргу на 2019 рік прогнозується в районі 145,2 млрд грн. Загальні виплати за державним боргом, які мають бути здійснені у 2019 році за рахунок коштів державного бюджету, оцінюються на рівні 417,5 млрд грн.
Shram написав:В проекте бюджета на 2019 год общие расходы 1,2 трл гривен, из них 410 млрд - на погашение долгов.
Не брешіть:
Обсяг платежів з обслуговування державного боргу на 2019 рік прогнозується в районі 145,2 млрд грн. Загальні виплати за державним боргом, які мають бути здійснені у 2019 році за рахунок коштів державного бюджету, оцінюються на рівні 417,5 млрд грн.
Shram написав:В проекте бюджета на 2019 год общие расходы 1,2 трл гривен, из них 410 млрд - на погашение долгов.
Не брешіть:
Обсяг платежів з обслуговування державного боргу на 2019 рік прогнозується в районі 145,2 млрд грн. Загальні виплати за державним боргом, які мають бути здійснені у 2019 році за рахунок коштів державного бюджету, оцінюються на рівні 417,5 млрд грн.