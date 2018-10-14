Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 15 жов, 2018 15:39
lapay написав: Shram написав:
Уже сейчас треть бюджета уходит кредиторам.
Дефолтить будут или как?
15%. Будуть збільшувати бюджет, а борг, по відношенню до ВВП, поступово буде зменшуватись.
Не брешіть, навіть коли за це платять гроші.
В проекте бюджета на 2019 год общие расходы 1,2 трл гривен, из них 410 млрд - на погашение долгов.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
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Додано: Пон 15 жов, 2018 15:43
Уже сейчас треть бюджета уходит кредиторам.
Дефолтить будут или как?
Увы не 30 - в проекте бюджета 19-го из 1 009 млрд. доходов на оплату долгов и процентов запланировано 415 млрд. Но к теме СДЕРЖАННОГО ОПТИМИЗМА, это, безусловно, не имеет никакого отношения.
Волгарь
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Додано: Пон 15 жов, 2018 15:51
Волгарь написав:
в проекте бюджета 19-го из 1 009 млрд. доходов на оплату долгов и процентов запланировано 415 млрд.
да...будет непросто...но самое плохое уже позади...
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Pupsik
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Додано: Пон 15 жов, 2018 16:04
Pupsik написав: Волгарь написав:
в проекте бюджета 19-го из 1 009 млрд. доходов на оплату долгов и процентов запланировано 415 млрд.
да...будет непросто...но самое плохое уже позади...
Как итог, видимо в этом и проявляется СДЕРЖАННЫЙ ОПТИМИЗМ.
Волгарь
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Додано: Пон 15 жов, 2018 16:07
Волгарь написав: Pupsik написав: Волгарь написав:
в проекте бюджета 19-го из 1 009 млрд. доходов на оплату долгов и процентов запланировано 415 млрд.
да...будет непросто...но самое плохое уже позади...
Как итог, видимо в этом и проявляется СДЕРЖАННЫЙ ОПТИМИЗМ.
не только...в 2020 долговая нагрузка будет поменьше...
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Pupsik
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Додано: Пон 15 жов, 2018 16:08
Shram написав:
В проекте бюджета на 2019 год общие расходы 1,2 трл гривен, из них 410 млрд - на погашение долгов.
Не брешіть:
Обсяг платежів з обслуговування державного боргу на 2019 рік прогнозується в районі
145,2 млрд грн. Загальні виплати за державним боргом, які мають бути здійснені у 2019 році за рахунок коштів державного бюджету, оцінюються на рівні 417,5 млрд грн. https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... groshi.htm
В цьому році виплати будуть в 130 млрд. Решту перекредитують. Якщо хтось почав трішати по піраміду ОВДП, то йому треба дружити з цифрами.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
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Додано: Пон 15 жов, 2018 16:13
lapay написав: Shram написав:
В проекте бюджета на 2019 год общие расходы 1,2 трл гривен, из них 410 млрд - на погашение долгов.
Не брешіть:
Обсяг платежів з обслуговування державного боргу на 2019 рік прогнозується в районі
145,2 млрд грн. Загальні виплати за державним боргом, які мають бути здійснені у 2019 році за рахунок коштів державного бюджету, оцінюються на рівні 417,5 млрд грн. https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... groshi.htm
В цьому році виплати будуть в 130 млрд. Решту перекредитують. Якщо хтось почав трішати по піраміду ОВДП, то йому треба дружити з цифрами.
Вы второе предложение в вашей цитате не осилили что ли?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
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Додано: Пон 15 жов, 2018 16:19
lapay написав: Shram написав:
В проекте бюджета на 2019 год общие расходы 1,2 трл гривен, из них 410 млрд - на погашение долгов.
Не брешіть:
Обсяг платежів з обслуговування державного боргу на 2019 рік прогнозується в районі
145,2 млрд грн. Загальні виплати за державним боргом, які мають бути здійснені у 2019 році за рахунок коштів державного бюджету, оцінюються на рівні 417,5 млрд грн. https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... groshi.htm
В цьому році виплати будуть в 130 млрд.
Решту перекредитують
. Якщо хтось почав трішати по піраміду ОВДП, то йому треба дружити з цифрами.
Естественно - октябрьские займы ясно показывают как. Под 18,5-19% годовых максимум на 1,5 года.
Волгарь
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Додано: Пон 15 жов, 2018 16:25
Волгарь написав:
Естественно - октябрьские займы ясно показывают как. Под 18,5-19% годовых максимум на 1,5 года.
В будь-якому випадку здохнуть нам не дадуть...так що будемо жити
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Додано: Пон 15 жов, 2018 16:47
Shram написав:
Вы второе предложение в вашей цитате не осилили что ли?
Ви не розріняєте, що означає "повинні витратити на повернення боргів", " витраченно на повернення боргів", і звідки береться різниця? Хвінансисти....
Волгарь написав:
Естественно - октябрьские займы ясно показывают как. Под 18,5-19% годовых максимум на 1,5 года.
Доля ОВДП, в державному борзі, зменшується, з 2013 року. Саме тому, що це дорогі позики, при стабільному курсі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
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