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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 102103104105>
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 15:39

  lapay написав:
  Shram написав:Уже сейчас треть бюджета уходит кредиторам.
Дефолтить будут или как?

15%. Будуть збільшувати бюджет, а борг, по відношенню до ВВП, поступово буде зменшуватись.
Не брешіть, навіть коли за це платять гроші.


В проекте бюджета на 2019 год общие расходы 1,2 трл гривен, из них 410 млрд - на погашение долгов.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 15:43

Уже сейчас треть бюджета уходит кредиторам.
Дефолтить будут или как?

Увы не 30 - в проекте бюджета 19-го из 1 009 млрд. доходов на оплату долгов и процентов запланировано 415 млрд. Но к теме СДЕРЖАННОГО ОПТИМИЗМА, это, безусловно, не имеет никакого отношения.
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 15:51

  Волгарь написав:в проекте бюджета 19-го из 1 009 млрд. доходов на оплату долгов и процентов запланировано 415 млрд.


да...будет непросто...но самое плохое уже позади...
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 16:04

  Pupsik написав:
  Волгарь написав:в проекте бюджета 19-го из 1 009 млрд. доходов на оплату долгов и процентов запланировано 415 млрд.


да...будет непросто...но самое плохое уже позади...

Как итог, видимо в этом и проявляется СДЕРЖАННЫЙ ОПТИМИЗМ.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 16:07

  Волгарь написав:
  Pupsik написав:
  Волгарь написав:в проекте бюджета 19-го из 1 009 млрд. доходов на оплату долгов и процентов запланировано 415 млрд.


да...будет непросто...но самое плохое уже позади...

Как итог, видимо в этом и проявляется СДЕРЖАННЫЙ ОПТИМИЗМ.


не только...в 2020 долговая нагрузка будет поменьше...
Слава Україні! /читаю усіх/
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 16:08

Re: Імперські амбіції сусіда

  Shram написав:В проекте бюджета на 2019 год общие расходы 1,2 трл гривен, из них 410 млрд - на погашение долгов.

Не брешіть:
Обсяг платежів з обслуговування державного боргу на 2019 рік прогнозується в районі 145,2 млрд грн. Загальні виплати за державним боргом, які мають бути здійснені у 2019 році за рахунок коштів державного бюджету, оцінюються на рівні 417,5 млрд грн.

https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... groshi.htm
В цьому році виплати будуть в 130 млрд. Решту перекредитують. Якщо хтось почав трішати по піраміду ОВДП, то йому треба дружити з цифрами.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 16:13

  lapay написав:
  Shram написав:В проекте бюджета на 2019 год общие расходы 1,2 трл гривен, из них 410 млрд - на погашение долгов.

Не брешіть:
Обсяг платежів з обслуговування державного боргу на 2019 рік прогнозується в районі 145,2 млрд грн. Загальні виплати за державним боргом, які мають бути здійснені у 2019 році за рахунок коштів державного бюджету, оцінюються на рівні 417,5 млрд грн.

https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... groshi.htm
В цьому році виплати будуть в 130 млрд. Решту перекредитують. Якщо хтось почав трішати по піраміду ОВДП, то йому треба дружити з цифрами.


Вы второе предложение в вашей цитате не осилили что ли?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 16:19

  lapay написав:
  Shram написав:В проекте бюджета на 2019 год общие расходы 1,2 трл гривен, из них 410 млрд - на погашение долгов.

Не брешіть:
Обсяг платежів з обслуговування державного боргу на 2019 рік прогнозується в районі 145,2 млрд грн. Загальні виплати за державним боргом, які мають бути здійснені у 2019 році за рахунок коштів державного бюджету, оцінюються на рівні 417,5 млрд грн.

https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... groshi.htm
В цьому році виплати будуть в 130 млрд. Решту перекредитують. Якщо хтось почав трішати по піраміду ОВДП, то йому треба дружити з цифрами.

Естественно - октябрьские займы ясно показывают как. Под 18,5-19% годовых максимум на 1,5 года.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 16:25

  Волгарь написав:Естественно - октябрьские займы ясно показывают как. Под 18,5-19% годовых максимум на 1,5 года.


В будь-якому випадку здохнуть нам не дадуть...так що будемо жити :lol:
Слава Україні! /читаю усіх/
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 16:47

Re: Імперські амбіції сусіда

  Shram написав:Вы второе предложение в вашей цитате не осилили что ли?

Ви не розріняєте, що означає "повинні витратити на повернення боргів", " витраченно на повернення боргів", і звідки береться різниця? Хвінансисти....
  Волгарь написав:Естественно - октябрьские займы ясно показывают как. Под 18,5-19% годовых максимум на 1,5 года.

Доля ОВДП, в державному борзі, зменшується, з 2013 року. Саме тому, що це дорогі позики, при стабільному курсі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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