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Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» от 11 октября заявил, что Россия обладает системами противовоздушной обороны С-600 и С-700.
Он заговорил о политических последствиях передачи Сирии российских зенитных ракетных систем С-300. «Американцы в целом боятся, они боятся, что весь мир увидит, что самая лучшая в мире система ПВО — русская С-300. А у нас есть С-400, С-500, С-600 и С-700. Можем всю планету закрыть, и ни один самолет не поднимется в воздух», — сказал политик.
И пассаж как раз в их стиле:
«Я думаю, это будет последняя система ПВО, потому что больше никаких ракет для взлета не будет в мире. С-700 закроет всех окончательно прямо в местах пуска, и это будет последний удар русской системы ПВО», — заключил Жириновский.
А как умеют бить "русские системы ПВО" мы наблюдали совсем недавно в Украине и Сирии.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Анализируя выполнение государственного бюджета Украины за три квартала текущего года, Счетная палата Украины констатировала невыполнение плана поступлений в общий фонд на 93,6 миллиарда гривен, или на 11%. В частности, госбюджет не получил свыше 17 миллиардов гривен плановых доходов и 66,5 миллиардов гривен плановых заимствований Министерства финансов.
«Из запланированных на год 3,3 миллиардов долларов внешних займов под финансирование общего фонда госбюджета привлечено только 700 миллионов долларов. Причем речь идет о довольно дорогих - выше 9% годовых - и коротких деньгах, которые надо будет отдавать уже через 4 месяца», - добавил Блинов.