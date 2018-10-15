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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 102103104105
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 16:51

Я считаю, местные волгари должны были порадовать нас этой новостью!
https://lenta.ru/news/2018/10/14/c100500/

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» от 11 октября заявил, что Россия обладает системами противовоздушной обороны С-600 и С-700.

Он заговорил о политических последствиях передачи Сирии российских зенитных ракетных систем С-300. «Американцы в целом боятся, они боятся, что весь мир увидит, что самая лучшая в мире система ПВО — русская С-300. А у нас есть С-400, С-500, С-600 и С-700. Можем всю планету закрыть, и ни один самолет не поднимется в воздух», — сказал политик.

И пассаж как раз в их стиле:
«Я думаю, это будет последняя система ПВО, потому что больше никаких ракет для взлета не будет в мире. С-700 закроет всех окончательно прямо в местах пуска, и это будет последний удар русской системы ПВО», — заключил Жириновский.


А как умеют бить "русские системы ПВО" мы наблюдали совсем недавно в Украине и Сирии.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 10:42

  lapay написав:
  Shram написав:Вы второе предложение в вашей цитате не осилили что ли?

Ви не розріняєте, що означає "повинні витратити на повернення боргів", " витраченно на повернення боргів", і звідки береться різниця? Хвінансисти....
  Волгарь написав:Естественно - октябрьские займы ясно показывают как. Под 18,5-19% годовых максимум на 1,5 года.

Доля ОВДП, в державному борзі, зменшується, з 2013 року. Саме тому, що це дорогі позики, при стабільному курсі.

О, да, ведь погашение самого тела долга практически ничего не стоит - за каждые взятые в долг 100 грн. государству всего через полтора года нужно вернуть почти 130.
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 11:51

Сегодняшние новости про госдолг.
Анализируя выполнение государственного бюджета Украины за три квартала текущего года, Счетная палата Украины констатировала невыполнение плана поступлений в общий фонд на 93,6 миллиарда гривен, или на 11%. В частности, госбюджет не получил свыше 17 миллиардов гривен плановых доходов и 66,5 миллиардов гривен плановых заимствований Министерства финансов.

«Из запланированных на год 3,3 миллиардов долларов внешних займов под финансирование общего фонда госбюджета привлечено только 700 миллионов долларов. Причем речь идет о довольно дорогих - выше 9% годовых - и коротких деньгах, которые надо будет отдавать уже через 4 месяца», - добавил Блинов.

https://economics.unian.net/finance/102 ... ensii.html
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