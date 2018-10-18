Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» от 11 октября заявил, что Россия обладает системами противовоздушной обороны С-600 и С-700.
Он заговорил о политических последствиях передачи Сирии российских зенитных ракетных систем С-300. «Американцы в целом боятся, они боятся, что весь мир увидит, что самая лучшая в мире система ПВО — русская С-300. А у нас есть С-400, С-500, С-600 и С-700. Можем всю планету закрыть, и ни один самолет не поднимется в воздух», — сказал политик.
И пассаж как раз в их стиле:
«Я думаю, это будет последняя система ПВО, потому что больше никаких ракет для взлета не будет в мире. С-700 закроет всех окончательно прямо в местах пуска, и это будет последний удар русской системы ПВО», — заключил Жириновский.
А как умеют бить "русские системы ПВО" мы наблюдали совсем недавно в Украине и Сирии.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Финский суд вынес приговор по делу прокремлевских троллей. Основатель сайта MV-Lehti Илья Яницкин приговорен к 22 месяцам тюрьмы. Суд обязал распространителей кремлевской пропаганды в Финляндии выплатить 136 тысяч евро.
Финский суд вынес приговор по делу прокремлевских троллей. Основатель сайта MV-Lehti Илья Яницкин приговорен к 22 месяцам тюрьмы. Суд обязал распространителей кремлевской пропаганды в Финляндии выплатить 136 тысяч евро.
Немецкая волна
Осудили этого кадра, действительно чистейшего прокремлевского тролля не за то, что он таковым являлся, за это в Финляндии не сажают, а за угрозы журналистке расправой. Тут пока надо обходиться без иллюзий. Возможно в будущем примут какой-то закон по которому будут сажать распространителей кремлевской пропаганды, а пока как-то так.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что основной задачей российской внешней политики должно стать улучшение отношений с Западом и смягчение режима санкций. По мнению Кудрина, при ужесточении ограничений реализовать планы по развитию национальной экономики будет невозможно.
«Мы должны четко осознать — если санкции будут наращиваться, то цели, которые поставил президент, практически недостижимы по многим показателям, в том числе технологическому и социальному развитию, — сказал Кудрин, выступая на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в среду. — Поэтому сегодня внешняя политика России должна быть подчинена уменьшению напряженности наших отношений с другими странами, и, как минимум, сохранению или снижению санкционного режима, а не наращиванию. Сегодня я бы эффективность нашей внешней политики мерил по этому показателю». https://svpressa.ru/politic/article/212 ... nt=5394453
Pupsik написав:Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что основной задачей российской внешней политики должно стать улучшение отношений с Западом и смягчение режима санкций. По мнению Кудрина, при ужесточении ограничений реализовать планы по развитию национальной экономики будет невозможно.
«Мы должны четко осознать — если санкции будут наращиваться, то цели, которые поставил президент, практически недостижимы по многим показателям, в том числе технологическому и социальному развитию, — сказал Кудрин
Предыдущие цели, которые тот раньше ставил, оказались недостижимы и без санкций. Так что Кудрин лукавит.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...