RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 102103104105
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 16:51

Я считаю, местные волгари должны были порадовать нас этой новостью!
https://lenta.ru/news/2018/10/14/c100500/

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» от 11 октября заявил, что Россия обладает системами противовоздушной обороны С-600 и С-700.

Он заговорил о политических последствиях передачи Сирии российских зенитных ракетных систем С-300. «Американцы в целом боятся, они боятся, что весь мир увидит, что самая лучшая в мире система ПВО — русская С-300. А у нас есть С-400, С-500, С-600 и С-700. Можем всю планету закрыть, и ни один самолет не поднимется в воздух», — сказал политик.

И пассаж как раз в их стиле:
«Я думаю, это будет последняя система ПВО, потому что больше никаких ракет для взлета не будет в мире. С-700 закроет всех окончательно прямо в местах пуска, и это будет последний удар русской системы ПВО», — заключил Жириновский.


А как умеют бить "русские системы ПВО" мы наблюдали совсем недавно в Украине и Сирии.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 3009
З нами з: 07.04.17
Подякував: 251 раз.
Подякували: 442 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:35

Хороший пример

Финский суд вынес приговор по делу прокремлевских троллей.
Основатель сайта MV-Lehti Илья Яницкин приговорен к 22 месяцам тюрьмы. Суд обязал распространителей кремлевской пропаганды в Финляндии выплатить 136 тысяч евро.

Немецкая волна
avax
 
Повідомлень: 1177
З нами з: 16.09.09
Подякував: 14 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:55

  avax написав:Хороший пример

Финский суд вынес приговор по делу прокремлевских троллей.
Основатель сайта MV-Lehti Илья Яницкин приговорен к 22 месяцам тюрьмы. Суд обязал распространителей кремлевской пропаганды в Финляндии выплатить 136 тысяч евро.

Немецкая волна


Осудили этого кадра, действительно чистейшего прокремлевского тролля не за то, что он таковым являлся, за это в Финляндии не сажают, а за угрозы журналистке расправой. Тут пока надо обходиться без иллюзий. Возможно в будущем примут какой-то закон по которому будут сажать распространителей кремлевской пропаганды, а пока как-то так.
freeze
4
 
Повідомлень: 8304
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2369 раз.
Подякували: 3276 раз.
 
Профіль
13
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:47

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что основной задачей российской внешней политики должно стать улучшение отношений с Западом и смягчение режима санкций. По мнению Кудрина, при ужесточении ограничений реализовать планы по развитию национальной экономики будет невозможно.

«Мы должны четко осознать — если санкции будут наращиваться, то цели, которые поставил президент, практически недостижимы по многим показателям, в том числе технологическому и социальному развитию, — сказал Кудрин, выступая на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в среду. — Поэтому сегодня внешняя политика России должна быть подчинена уменьшению напряженности наших отношений с другими странами, и, как минимум, сохранению или снижению санкционного режима, а не наращиванию. Сегодня я бы эффективность нашей внешней политики мерил по этому показателю».
https://svpressa.ru/politic/article/212 ... nt=5394453
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3041
З нами з: 07.06.12
Подякував: 694 раз.
Подякували: 694 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:48

Спецпредставитель президента США по Украине Волкер вчера заявил, что США будут вводить санкции против России каждые один-два месяца. :mrgreen:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3041
З нами з: 07.06.12
Подякував: 694 раз.
Подякували: 694 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:24

  Pupsik написав:Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что основной задачей российской внешней политики должно стать улучшение отношений с Западом и смягчение режима санкций. По мнению Кудрина, при ужесточении ограничений реализовать планы по развитию национальной экономики будет невозможно.

«Мы должны четко осознать — если санкции будут наращиваться, то цели, которые поставил президент, практически недостижимы по многим показателям, в том числе технологическому и социальному развитию, — сказал Кудрин


Предыдущие цели, которые тот раньше ставил, оказались недостижимы и без санкций. Так что Кудрин лукавит.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 3009
З нами з: 07.04.17
Подякував: 251 раз.
Подякували: 442 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 102103104105
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (4829)
19.10.2018 20:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.