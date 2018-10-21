Додано: Пон 22 жов, 2018 10:54

Pupsik написав: "-Бэрримор, что там за вой на болотах?

-Русские в рай собрались.

-А почему воют?

-Это они гимн России поют" (С). "-Бэрримор, что там за вой на болотах?-Русские в рай собрались.-А почему воют?-Это они гимн России поют" (С).

Очень остроумно - просто непревзойденный образчик интеллектуального уровня.А между тем выть очень скоро начнут отнюдь не россияне. И дело в том, что, выйдя из Договора РСМД, США только начнут НИОКР по разработке таких ракет, то РФ уже успела обзавестись целым арсеналом подобного оружия.Прежде всего Кинжал - аэробаллистическая ракета созданная на базе Искандер-М, летящая со скоростью 10 Махов на дальность до 2500 км. При запуске с носителя (МИГ-31, Ту-22М3), стартовавшего в Калининградской области, подлетное время до Берлина - 150 с, Парижа и позиций французских МБР 6,5 мин, Лондона или базы английских ПЛАРБ - 7,5 мин.Сам Искандер-М в наземном варианте - скорость 8 Махов, способен маневрировать в полете с ускорением 300 м/с2 (30G), разбрасывая в полете целый рой иммитаторов с технологией стелс, имеющих одинаковых с основной целью радиофизическую плотность. В результате на радаре вместо одной появляется с десяток идентичных целей, выделить при этом настоящую - невозможно. КВО - 7 м, т.е. ракета способна поразить шахту МБР, а для того, чтобы ее сбить необходимо использование противоракет, способных менять вектор движения с ускорением в 60G - таких земных технологий пока не существует.Наконец, Искандер-К - КР, летящая в абсолютной слепой зоне любого из существующих радаров, т.е не выше 7-ми метров от земли.И все это помимо гипервуковых Цирконов с двигателями ПВРД, которые, видимо, скоро встанут в строй.