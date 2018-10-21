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Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 22 жов, 2018 11:04
Волгарь написав:
А между тем выть очень скоро начнут отнюдь не россияне. И дело в том, что, выйдя из Договора РСМД, США только начнут НИОКР по разработке таких ракет, то РФ уже успела обзавестись целым арсеналом подобного оружия.
Без обид, но экономические возможности американцев на порядок выше экономической возможности РФ. Там догнать и перегнать особой сложности нет. Главное цель поставить, проигравший в этой гонке уже заранее известен.
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