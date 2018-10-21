|
|
|
Імперські амбіції сусіда
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 22 жов, 2018 11:04
Волгарь написав:
А между тем выть очень скоро начнут отнюдь не россияне. И дело в том, что, выйдя из Договора РСМД, США только начнут НИОКР по разработке таких ракет, то РФ уже успела обзавестись целым арсеналом подобного оружия.
Без обид, но экономические возможности американцев на порядок выше экономической возможности РФ. Там догнать и перегнать особой сложности нет. Главное цель поставить, проигравший в этой гонке уже заранее известен.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 8337
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2384 раз.
- Подякували: 3297 раз.
-
- Профіль
-
13
1
1
Додано: Пон 22 жов, 2018 11:41
freeze написав: Волгарь написав:
А между тем выть очень скоро начнут отнюдь не россияне. И дело в том, что, выйдя из Договора РСМД, США только начнут НИОКР по разработке таких ракет, то РФ уже успела обзавестись целым арсеналом подобного оружия.
Без обид, но экономические возможности американцев на порядок выше экономической возможности РФ. Там догнать и перегнать особой сложности нет. Главное цель поставить, проигравший в этой гонке уже заранее известен.
Тогда просто объясните, почему у РФ больше развернутых стратегических боеголовок, 50% российских МБР созданы в 21-ом веке,а все американские Трайденты - более 30-ти лет назад. К тому же у США нет НИ ОДНОЙ мобильной платформы вроде Яр или Тополь.
Тут деньги - не самый главный ресурс. Ведь отсчет до столкновения (
ограниченного или полномасштабного) уже, похоже, запущен, и, судя по всему, до него не годы, а всего несколько десятков месяцев.
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 5534
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 567 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 жов, 2018 11:54
Волгарь написав:
Тогда просто объясните, почему у РФ больше развернутых стратегических боеголовок, 50% российских МБР созданы в 21-ом веке,а все американские Трайденты - более 30-ти лет назад. К тому же у США нет НИ ОДНОЙ мобильной платформы вроде Яр или Тополь.
Почему у Джорджа нет машины марки Лексус? У Джорджа есть машина марки Мерседес, и он пока не хотел покупать машину Лексус. Хотя проблем с финансами у него нет.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 8337
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2384 раз.
- Подякували: 3297 раз.
-
- Профіль
-
13
1
1
Додано: Пон 22 жов, 2018 12:11
Волгарь написав:
Тогда просто объясните, почему у РФ больше развернутых стратегических боеголовок, 50% российских МБР созданы в 21-ом веке,а все американские Трайденты - более 30-ти лет назад. К тому же у США нет НИ ОДНОЙ мобильной платформы вроде Яр или Тополь.
Тут деньги - не самый главный ресурс. Ведь отсчет до столкновения (
ограниченного или полномасштабного) уже, похоже, запущен, и, судя по всему, до него не годы, а всего несколько десятков месяцев.
Вот в этой цитате вся РФ - милитаризм и разжигание войны
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 22338
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1091 раз.
- Подякували: 4999 раз.
-
- Профіль
-
5
1
1
Додано: Пон 22 жов, 2018 12:14
freeze написав: Волгарь написав:
Тогда просто объясните, почему у РФ больше развернутых стратегических боеголовок, 50% российских МБР созданы в 21-ом веке,а все американские Трайденты - более 30-ти лет назад. К тому же у США нет НИ ОДНОЙ мобильной платформы вроде Яр или Тополь.
Почему у Джорджа нет машины марки Лексус? У Джорджа есть машина марки Мерседес, и он пока не хотел покупать машину Лексус. Хотя проблем с финансами у него нет.
Извините, но неубедительно. К обороне в США всегда относились с пиететом.
Да и не только в ЯС дело - по количеству С-300/С-400 РФ тоже очень значительно опережает США. Все основные центры прикрыты, а над Европейской равниной фактически уже создан купол ПРО - ничего подобного в Севернйо Америке и близко нет. Да и с деньгами не все так однозначно - оборонный бюджет РФ на порядок меньше американского, но учитывая реальную разницу в покупательной способности (1 рубль к 3 долларам), затраты на содержание баз/з/п/пенсии военнослужащих, упор США на чрезвычайно дорогостоящий в эксплуатации ВМФ, реальные затраты на НИОКР и производство новых вооружений могут быть вполне сопоставимы. Не случайно, например, производственный цикл танка Абрамс сопоставим с корветом - до 1,5 лет, а в РФ по самым скромным подсчетам производится до 300-от новых танков в год.
И в бюджете к уровню 17-го допдоходы в 18-21-ом превысят 20 трлн. рублей...
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 5534
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 567 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 жов, 2018 14:00
Волгарь написав: Pupsik написав:
"-Бэрримор, что там за вой на болотах?
-Русские в рай собрались.
-А почему воют?
-Это они гимн России поют" (С).
Очень остроумно - просто непревзойденный образчик интеллектуального уровня
.
-
ridibunda666
-
-
- Повідомлень: 18
- З нами з: 13.09.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 жов, 2018 14:25
Faceless написав: Волгарь написав:
Тогда просто объясните, почему у РФ больше развернутых стратегических боеголовок, 50% российских МБР созданы в 21-ом веке,а все американские Трайденты - более 30-ти лет назад. К тому же у США нет НИ ОДНОЙ мобильной платформы вроде Яр или Тополь.
Тут деньги - не самый главный ресурс. Ведь отсчет до столкновения (
ограниченного или полномасштабного) уже, похоже, запущен, и, судя по всему, до него не годы, а всего несколько десятков месяцев.
Вот в этой цитате вся РФ - милитаризм и разжигание войны
Ну, что Вы - обычная предусмотрительность. Не будь ЯО, США сотоварищи в 90-х, конечно бы, расчленили РФ, как расчленили Югославию. Извините, но теперь НЕ ОНИ определяют правила игры в мире. Время, когда как писал Киплинг:- Все будет, как мы хотим
- На случай всяких бед
- Есть пулемет у нас Максим
- У них Максима нет...
Кануло безвозвратно.
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 5534
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 567 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 жов, 2018 14:40
"Всё проходит, и это пройдёт"
-
Камикадзе
-
-
- Повідомлень: 1912
- З нами з: 04.09.11
- Подякував: 575 раз.
- Подякували: 930 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|