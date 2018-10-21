Додано: Пон 22 жов, 2018 12:14

freeze написав: Волгарь написав: Тогда просто объясните, почему у РФ больше развернутых стратегических боеголовок, 50% российских МБР созданы в 21-ом веке,а все американские Трайденты - более 30-ти лет назад. К тому же у США нет НИ ОДНОЙ мобильной платформы вроде Яр или Тополь. Тогда просто объясните, почему у РФ больше развернутых стратегических боеголовок, 50% российских МБР созданы в 21-ом веке,а все американские Трайденты - более 30-ти лет назад. К тому же у США нет НИ ОДНОЙ мобильной платформы вроде Яр или Тополь.



Почему у Джорджа нет машины марки Лексус? У Джорджа есть машина марки Мерседес, и он пока не хотел покупать машину Лексус. Хотя проблем с финансами у него нет. Почему у Джорджа нет машины марки Лексус? У Джорджа есть машина марки Мерседес, и он пока не хотел покупать машину Лексус. Хотя проблем с финансами у него нет.

Извините, но неубедительно. К обороне в США всегда относились с пиететом.Да и не только в ЯС дело - по количеству С-300/С-400 РФ тоже очень значительно опережает США. Все основные центры прикрыты, а над Европейской равниной фактически уже создан купол ПРО - ничего подобного в Севернйо Америке и близко нет. Да и с деньгами не все так однозначно - оборонный бюджет РФ на порядок меньше американского, но учитывая реальную разницу в покупательной способности (1 рубль к 3 долларам), затраты на содержание баз/з/п/пенсии военнослужащих, упор США на чрезвычайно дорогостоящий в эксплуатации ВМФ, реальные затраты на НИОКР и производство новых вооружений могут быть вполне сопоставимы. Не случайно, например, производственный цикл танка Абрамс сопоставим с корветом - до 1,5 лет, а в РФ по самым скромным подсчетам производится до 300-от новых танков в год.И в бюджете к уровню 17-го допдоходы в 18-21-ом превысят 20 трлн. рублей...