Додано: Пон 22 жов, 2018 14:25

Faceless написав: Волгарь написав: Тогда просто объясните, почему у РФ больше развернутых стратегических боеголовок, 50% российских МБР созданы в 21-ом веке,а все американские Трайденты - более 30-ти лет назад. К тому же у США нет НИ ОДНОЙ мобильной платформы вроде Яр или Тополь.

Тут деньги - не самый главный ресурс. Ведь отсчет до столкновения (

ограниченного или полномасштабного) уже, похоже, запущен, и, судя по всему, до него не годы, а всего несколько десятков месяцев. Тогда просто объясните, почему у РФ больше развернутых стратегических боеголовок, 50% российских МБР созданы в 21-ом веке,а все американские Трайденты - более 30-ти лет назад. К тому же у США нет НИ ОДНОЙ мобильной платформы вроде Яр или Тополь.Тут деньги - не самый главный ресурс. Ведь отсчет до столкновения (ограниченного или полномасштабного) уже, похоже, запущен, и, судя по всему, до него не годы, а всего несколько десятков месяцев.

Вот в этой цитате вся РФ - милитаризм и разжигание войны Вот в этой цитате вся РФ - милитаризм и разжигание войны

- Все будет, как мы хотим

- На случай всяких бед

- Есть пулемет у нас Максим

- У них Максима нет...

Ну, что Вы - обычная предусмотрительность. Не будь ЯО, США сотоварищи в 90-х, конечно бы, расчленили РФ, как расчленили Югославию. Извините, но теперь НЕ ОНИ определяют правила игры в мире. Время, когда как писал Киплинг:Кануло безвозвратно.