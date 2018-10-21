RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 104105106107
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 20:39

  Shram написав:
  Sommer написав:
Эээ... а сотрудничество Роскосмоса с представителями компании враждебного государства вас не беспокоит? Только чотамухахлов волнует?


Какого Роскосмоса?

Обычного Роскосмоса, обычного. Проверил специально - не разогнали его еще. :mrgreen:

Так что, не волнует?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 3019
З нами з: 07.04.17
Подякував: 253 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 20:59

Re: Імперські амбіції сусіда

  Волгарь написав:К тому же у США нет НИ ОДНОЙ мобильной платформы вроде Яр или Тополь.
Потому что это НАСТУПАТЕЛЬНОЕ оружие.
По той же причине у россии есть яд Новичок, а у Штатов - нет.
vladvlas
 
Повідомлень: 507
З нами з: 22.12.08
Подякував: 9 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 21:13

  Sommer написав:
  Shram написав:
  Sommer написав:
Эээ... а сотрудничество Роскосмоса с представителями компании враждебного государства вас не беспокоит? Только чотамухахлов волнует?


Какого Роскосмоса?

Обычного Роскосмоса, обычного. Проверил специально - не разогнали его еще. :mrgreen:

Так что, не волнует?

кстати да.
Приедут к нам в Днепр, их Филатов с Корбаном под Бениным присмотром подпоят в Бартоломео, денех закинут на оффшоры, и полетят искандеры с плесецка(задорого) не по игиловцам и на геостационарные орбиты, а по барвихам с валдаями в самый разгар рождественско-НГшной содомии, чтоб всех сразу накрыть.
Перевыборы так сказать Фонду Сороса и Навальному обеспечить :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
барабашов
 
Повідомлень: 1123
З нами з: 16.06.15
Подякував: 114 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 104105106107
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.