Обычного Роскосмоса, обычного. Проверил специально - не разогнали его еще.
Так что, не волнует?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 22 жов, 2018 20:39
Обычного Роскосмоса, обычного. Проверил специально - не разогнали его еще.
Так что, не волнует?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Пон 22 жов, 2018 20:59
Re: Імперські амбіції сусіда
Додано: Пон 22 жов, 2018 21:13
кстати да.
Приедут к нам в Днепр, их Филатов с Корбаном под Бениным присмотром подпоят в Бартоломео, денех закинут на оффшоры, и полетят искандеры с плесецка(задорого) не по игиловцам и на геостационарные орбиты, а по барвихам с валдаями в самый разгар рождественско-НГшной содомии, чтоб всех сразу накрыть.
Перевыборы так сказать Фонду Сороса и Навальному обеспечить
Додано: Вів 23 жов, 2018 08:04
Причина в другом.
1) Пусковые установки являются первоочередными целями в случае начала ядерной войны, поэтому США предпочитают размещать балистические и крылатые ракеты на море (1088 балистических ракет на 69 ПЛАРБ + ПЛАРК), а не на своей территории. Мобильная платформа наземного базирования обеспечивает вывод из-под удара самой платформы, о население этого района не принято думать (они "попадут в рай")
2) В угрожаемый период ПЛ могут скрытно выводиться на позиции вблизи территории верояного противника для сокращения подлетного времени и выбора сектора, слабо прикрытого системами ПРО.
3) Скрытность передвижения под водой многократно выше, чем по земле (пример "скрытного" перемещения БУКа с Курска и назад мы все наблюдали)
"Всё проходит, и это пройдёт"
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