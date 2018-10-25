Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Sommer написав: Эээ... а сотрудничество Роскосмоса с представителями компании враждебного государства вас не беспокоит? Только чотамухахлов волнует?
Какого Роскосмоса?
Обычного Роскосмоса, обычного. Проверил специально - не разогнали его еще.
Так что, не волнует?
кстати да. Приедут к нам в Днепр, их Филатов с Корбаном под Бениным присмотром подпоят в Бартоломео, денех закинут на оффшоры, и полетят искандеры с плесецка(задорого) не по игиловцам и на геостационарные орбиты, а по барвихам с валдаями в самый разгар рождественско-НГшной содомии, чтоб всех сразу накрыть. Перевыборы так сказать Фонду Сороса и Навальному обеспечить
Волгарь написав:К тому же у США нет НИ ОДНОЙ мобильной платформы вроде Яр или Тополь.
Потому что это НАСТУПАТЕЛЬНОЕ оружие. По той же причине у россии есть яд Новичок, а у Штатов - нет.
Причина в другом. 1) Пусковые установки являются первоочередными целями в случае начала ядерной войны, поэтому США предпочитают размещать балистические и крылатые ракеты на море (1088 балистических ракет на 69 ПЛАРБ + ПЛАРК), а не на своей территории. Мобильная платформа наземного базирования обеспечивает вывод из-под удара самой платформы, о население этого района не принято думать (они "попадут в рай") 2) В угрожаемый период ПЛ могут скрытно выводиться на позиции вблизи территории верояного противника для сокращения подлетного времени и выбора сектора, слабо прикрытого системами ПРО. 3) Скрытность передвижения под водой многократно выше, чем по земле (пример "скрытного" перемещения БУКа с Курска и назад мы все наблюдали)
У печально известного "Роскосмоса" новая проблема: страховые компании отказываются с ним работать даже за очень большие бюджетные деньги. Тендер на оказание данных услуг, объявленный главным космическим агентством страны, не состоялся, поскольку на него не было подано ни одного предложения, передает государственное информагентство ИТАР-ТАСС.
В частности, "Роскосмос" искал поставщика страховых услуг для обеспечения планируемого запуска ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-10» к Международной космической станции (МКС). Но ни одного желающего не нашлось.
- В связи с тем, что на участие в процедуре закупки не подано ни одной заявки, открытый запрос предложений признан несостоявшимся, - сообщает пресс-служба "Роскосмоса". - Как сообщалось ранее, запуск "Прогресса" должен стать первым стартом "Союза-ФГ" после аварии ракеты при запуске пилотируемого корабля на МКС 11 октября. Пуск запланирован на 18 ноября. Риски запуска предлагалось застраховать на 3,245 миллиарда рублей при начальной (максимальной) цене контракта 116,5 млн рублей.
Напомним, что и без того не сильная охота связываться с горе-покорителями космоса у российских страховщиков окончательно отпала после аварии, случившейся на днях при запуске очередного "Союза" с экипажем. Российский и американский астронавты тогда чудом выжили - сработала система аварийного спасения. Злополучный пуск был застрахован в компании "Согласие" на 4,65 миллиарда рублей, а страховая премия составила 143,3 миллиона. По данным расследования, причиной аварии "Союза" стали грубые ошибки, допущенные в процессе сборки ракеты-носителя.
У печально известного "Роскосмоса" новая проблема: страховые компании отказываются с ним работать даже за очень большие бюджетные деньги. Тендер на оказание данных услуг, объявленный главным космическим агентством страны, не состоялся, поскольку на него не было подано ни одного предложения, передает государственное информагентство ИТАР-ТАСС.
Эту проблему могут решить в телефонном режиме: какая-нибудь страховая компания внезапно выскажет решительнейшую заинтересованность в страховании запусков "Роскосмоса", да еще и по выгоднейшим условиям.
А вот проблемы качества и технологий "Роскосмоса" решить будет труднее...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...