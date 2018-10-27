«Роскосмос» остался без страховых компаний



У печально известного "Роскосмоса" новая проблема: страховые компании отказываются с ним работать даже за очень большие бюджетные деньги. Тендер на оказание данных услуг, объявленный главным космическим агентством страны, не состоялся, поскольку на него не было подано ни одного предложения, передает государственное информагентство ИТАР-ТАСС.



В частности, "Роскосмос" искал поставщика страховых услуг для обеспечения планируемого запуска ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-10» к Международной космической станции (МКС). Но ни одного желающего не нашлось.



- В связи с тем, что на участие в процедуре закупки не подано ни одной заявки, открытый запрос предложений признан несостоявшимся, - сообщает пресс-служба "Роскосмоса". - Как сообщалось ранее, запуск "Прогресса" должен стать первым стартом "Союза-ФГ" после аварии ракеты при запуске пилотируемого корабля на МКС 11 октября. Пуск запланирован на 18 ноября. Риски запуска предлагалось застраховать на 3,245 миллиарда рублей при начальной (максимальной) цене контракта 116,5 млн рублей.



Напомним, что и без того не сильная охота связываться с горе-покорителями космоса у российских страховщиков окончательно отпала после аварии, случившейся на днях при запуске очередного "Союза" с экипажем. Российский и американский астронавты тогда чудом выжили - сработала система аварийного спасения. Злополучный пуск был застрахован в компании "Согласие" на 4,65 миллиарда рублей, а страховая премия составила 143,3 миллиона. По данным расследования, причиной аварии "Союза" стали грубые ошибки, допущенные в процессе сборки ракеты-носителя.