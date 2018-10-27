RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 104105106107
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 20:39

  Shram написав:
  Sommer написав:
Эээ... а сотрудничество Роскосмоса с представителями компании враждебного государства вас не беспокоит? Только чотамухахлов волнует?


Какого Роскосмоса?

Обычного Роскосмоса, обычного. Проверил специально - не разогнали его еще. :mrgreen:

Так что, не волнует?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 3056
З нами з: 07.04.17
Подякував: 256 раз.
Подякували: 448 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 20:59

Re: Імперські амбіції сусіда

  Волгарь написав:К тому же у США нет НИ ОДНОЙ мобильной платформы вроде Яр или Тополь.
Потому что это НАСТУПАТЕЛЬНОЕ оружие.
По той же причине у россии есть яд Новичок, а у Штатов - нет.
vladvlas
 
Повідомлень: 507
З нами з: 22.12.08
Подякував: 9 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 21:13

  Sommer написав:
  Shram написав:
  Sommer написав:
Эээ... а сотрудничество Роскосмоса с представителями компании враждебного государства вас не беспокоит? Только чотамухахлов волнует?


Какого Роскосмоса?

Обычного Роскосмоса, обычного. Проверил специально - не разогнали его еще. :mrgreen:

Так что, не волнует?

кстати да.
Приедут к нам в Днепр, их Филатов с Корбаном под Бениным присмотром подпоят в Бартоломео, денех закинут на оффшоры, и полетят искандеры с плесецка(задорого) не по игиловцам и на геостационарные орбиты, а по барвихам с валдаями в самый разгар рождественско-НГшной содомии, чтоб всех сразу накрыть.
Перевыборы так сказать Фонду Сороса и Навальному обеспечить :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
барабашов
 
Повідомлень: 1126
З нами з: 16.06.15
Подякував: 114 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 08:04

  vladvlas написав:
  Волгарь написав:К тому же у США нет НИ ОДНОЙ мобильной платформы вроде Яр или Тополь.
Потому что это НАСТУПАТЕЛЬНОЕ оружие.
По той же причине у россии есть яд Новичок, а у Штатов - нет.


Причина в другом.
1) Пусковые установки являются первоочередными целями в случае начала ядерной войны, поэтому США предпочитают размещать балистические и крылатые ракеты на море (1088 балистических ракет на 69 ПЛАРБ + ПЛАРК), а не на своей территории. Мобильная платформа наземного базирования обеспечивает вывод из-под удара самой платформы, о население этого района не принято думать (они "попадут в рай")
2) В угрожаемый период ПЛ могут скрытно выводиться на позиции вблизи территории верояного противника для сокращения подлетного времени и выбора сектора, слабо прикрытого системами ПРО.
3) Скрытность передвижения под водой многократно выше, чем по земле (пример "скрытного" перемещения БУКа с Курска и назад мы все наблюдали)
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
Повідомлень: 1913
З нами з: 04.09.11
Подякував: 575 раз.
Подякували: 932 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 13:16

Не так страшен чёрт как его малюют картографы

Проекция Меркатора и реальный размер стран. Голубой — размер стран на карте, темно-синий — реальный размер стран:

Зображення
avax
 
Повідомлень: 1179
З нами з: 16.09.09
Подякував: 14 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 14:26

Роскосмос - капут

«Роскосмос» остался без страховых компаний

У печально известного "Роскосмоса" новая проблема: страховые компании отказываются с ним работать даже за очень большие бюджетные деньги. Тендер на оказание данных услуг, объявленный главным космическим агентством страны, не состоялся, поскольку на него не было подано ни одного предложения, передает государственное информагентство ИТАР-ТАСС.

В частности, "Роскосмос" искал поставщика страховых услуг для обеспечения планируемого запуска ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-10» к Международной космической станции (МКС). Но ни одного желающего не нашлось.

- В связи с тем, что на участие в процедуре закупки не подано ни одной заявки, открытый запрос предложений признан несостоявшимся, - сообщает пресс-служба "Роскосмоса". - Как сообщалось ранее, запуск "Прогресса" должен стать первым стартом "Союза-ФГ" после аварии ракеты при запуске пилотируемого корабля на МКС 11 октября. Пуск запланирован на 18 ноября. Риски запуска предлагалось застраховать на 3,245 миллиарда рублей при начальной (максимальной) цене контракта 116,5 млн рублей.

Напомним, что и без того не сильная охота связываться с горе-покорителями космоса у российских страховщиков окончательно отпала после аварии, случившейся на днях при запуске очередного "Союза" с экипажем. Российский и американский астронавты тогда чудом выжили - сработала система аварийного спасения. Злополучный пуск был застрахован в компании "Согласие" на 4,65 миллиарда рублей, а страховая премия составила 143,3 миллиона. По данным расследования, причиной аварии "Союза" стали грубые ошибки, допущенные в процессе сборки ракеты-носителя.
Surfer
 
Повідомлень: 1432
З нами з: 14.11.13
Подякував: 75 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 16:06

  Surfer написав:
«Роскосмос» остался без страховых компаний

У печально известного "Роскосмоса" новая проблема: страховые компании отказываются с ним работать даже за очень большие бюджетные деньги. Тендер на оказание данных услуг, объявленный главным космическим агентством страны, не состоялся, поскольку на него не было подано ни одного предложения, передает государственное информагентство ИТАР-ТАСС.



Эту проблему могут решить в телефонном режиме: какая-нибудь страховая компания внезапно выскажет решительнейшую заинтересованность в страховании запусков "Роскосмоса", да еще и по выгоднейшим условиям.

А вот проблемы качества и технологий "Роскосмоса" решить будет труднее...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 3056
З нами з: 07.04.17
Подякував: 256 раз.
Подякували: 448 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:59

Нынешнему поколению волгарей со шрамами обещано РаИ

Зображення
avax
 
Повідомлень: 1179
З нами з: 16.09.09
Подякував: 14 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 20:53

"Сверхтяжелую ракету, с помощью которой Россия будет осваивать Луну, будут разрабатывать все конструкторы Роскосмоса

Это сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Новая ракета-носитель должна будет выводить на околоземную орбиту более 70 тонн груза. Ожидается, что первый ее запуск состоится в 2028 году" (С).
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3049
З нами з: 07.06.12
Подякував: 695 раз.
Подякували: 699 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 08:39

"Дональд Трамп заявил, что Россия хочет получить экономическую помощь от США

В каких именно областях Москва надеется на помощь Вашингтона, он не уточнил.

Комментируя в ходе выступления в штате Иллинойс прошедшую в июле встречу с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, Трамп отметил, что в их взаимоотношениях «все отлично». Одновременно он вновь упрекнул Германию за то, что та платит России «миллиарды долларов в месяц» за газ" (С).
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3049
З нами з: 07.06.12
Подякував: 695 раз.
Подякували: 699 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 104105106107
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62996)
28.10.2018 08:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.