|
|
Імперські амбіції сусіда
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 28 жов, 2018 16:45
"В поисках "маленькой победоносной войны" Вова бродит по миру с 2014:
* Крым - в осаде, и не признан 99% планеты
* Украина - сразу все не заладилось на старте
* Сирия - бесперспективно и дорого (было понятно еще до отправки)
* ЦАР - экзотика из последних сил, тоже бесперспективно.
......Надеюсь к 2025 удастся найти "слабое звено" на глобусе (двигаясь по нисходящей)" (С).
Слава Україні! /читаю усіх/
-
Pupsik
-
-
- Повідомлень: 3050
- З нами з: 07.06.12
- Подякував: 695 раз.
- Подякували: 699 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему