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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 105106107108
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 16:45

"В поисках "маленькой победоносной войны" Вова бродит по миру с 2014:
* Крым - в осаде, и не признан 99% планеты
* Украина - сразу все не заладилось на старте
* Сирия - бесперспективно и дорого (было понятно еще до отправки)
* ЦАР - экзотика из последних сил, тоже бесперспективно.

......Надеюсь к 2025 удастся найти "слабое звено" на глобусе (двигаясь по нисходящей)" (С).
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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