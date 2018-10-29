Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"В поисках "маленькой победоносной войны" Вова бродит по миру с 2014: * Крым - в осаде, и не признан 99% планеты * Украина - сразу все не заладилось на старте * Сирия - бесперспективно и дорого (было понятно еще до отправки) * ЦАР - экзотика из последних сил, тоже бесперспективно.
......Надеюсь к 2025 удастся найти "слабое звено" на глобусе (двигаясь по нисходящей)" (С).
Pupsik написав:"В поисках "маленькой победоносной войны" Вова бродит по миру с 2014: * Крым - в осаде, и не признан 99% планеты * Украина - сразу все не заладилось на старте * Сирия - бесперспективно и дорого (было понятно еще до отправки) * ЦАР - экзотика из последних сил, тоже бесперспективно.
......Надеюсь к 2025 удастся найти "слабое звено" на глобусе (двигаясь по нисходящей)" (С).
Вообще-то еще раньше - Приднестровье, Грузия... Можно еще и Чечню вспомнить.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
"На 1 сентября 2018 года в выезде за границу из-за долгов были ограничены 2,8 миллиона россиян. По сравнению с 1 сентября 2017 года, количество россиян, потерявших право на выезд за рубеж из-за долгов, выросло на 1,2 миллиона человек." https://meduza.io/news/2018/10/28/pocht ... -za-dolgov
Pupsik написав:"На 1 сентября 2018 года в выезде за границу из-за долгов были ограничены 2,8 миллиона россиян. По сравнению с 1 сентября 2017 года, количество россиян, потерявших право на выезд за рубеж из-за долгов, выросло на 1,2 миллиона человек." https://meduza.io/news/2018/10/28/pocht ... -za-dolgov
Вы пишите нечто глубоко перпендикулярное теме - об анбициях это вряд ли свидетельствует. А вот это - действительно АНБИЦИЯ HBL (Финляндия): вот как проходит строительство «Северного потока — 2» поблизости от Ловийсы — по три километра нового газопровода ежедневно https://inosmi.ru/social/20181029/243566186.html Это означает, что уже во второй половине 20-го года транзит через Украину скорее всего упадет на 1/3, а с 22-го, после того, как будут отбиты вероятные иски Польши по подключению газопровода в Евросеть, полностью, лишив страну почти 3 млрд. долларов в год по статье экспорт услуг. И тогда виртуальный реверс превратится в физический из Германии, добавив к каждой тысяче кубов еще 50-70 долларов.