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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 106107108109
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 12:11

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины.

https://24tv.ua/ru/rossija_vvela_sankci ... y_n1056528
ridibunda666
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:51

  ridibunda666 написав:Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины.

https://24tv.ua/ru/rossija_vvela_sankci ... y_n1056528


Спочатку анексії, а потім ще й санкції за те що пручаємось )))
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 20:05

  ridibunda666 написав:Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины.

https://24tv.ua/ru/rossija_vvela_sankci ... y_n1056528


Похоже у них карго-культ такой - если белые люди вводят санкции и живут хорошо, нам тоже нужно ввести санкции.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 20:36

  Sommer написав:Похоже у них карго-культ такой - если белые люди вводят санкции и живут хорошо, нам тоже нужно ввести санкции.


а я то думаю, че они мультики о ракетах лепят :mrgreen:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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