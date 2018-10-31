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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 01 лис, 2018 12:11
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины.
Додано: Чет 01 лис, 2018 17:51
Спочатку анексії, а потім ще й санкції за те що пручаємось )))
Додано: Чет 01 лис, 2018 20:05
Похоже у них карго-культ такой - если белые люди вводят санкции и живут хорошо, нам тоже нужно ввести санкции.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Чет 01 лис, 2018 20:36
а я то думаю, че они мультики о ракетах лепят
Слава Україні! /читаю усіх/
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