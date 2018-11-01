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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 106107108109
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 12:11

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины.

https://24tv.ua/ru/rossija_vvela_sankci ... y_n1056528
ridibunda666
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:51

  ridibunda666 написав:Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины.

https://24tv.ua/ru/rossija_vvela_sankci ... y_n1056528


Спочатку анексії, а потім ще й санкції за те що пручаємось )))
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 20:05

  ridibunda666 написав:Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины.

https://24tv.ua/ru/rossija_vvela_sankci ... y_n1056528


Похоже у них карго-культ такой - если белые люди вводят санкции и живут хорошо, нам тоже нужно ввести санкции.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 20:36

  Sommer написав:Похоже у них карго-культ такой - если белые люди вводят санкции и живут хорошо, нам тоже нужно ввести санкции.


а я то думаю, че они мультики о ракетах лепят :mrgreen:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 08:41

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:mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 09:40

Комментарий журналиста Виталия Портникова, попавшего в последний "санкционный" список кремлядей:

В Россию я не езжу с 2013 года - потому что считаю аморальным посещать страну, которая ведет войну против моего государства. Не скрою, мне было интересно там жить и бывать. Для журналиста описывать процесс краха империи - редкая удача, примерно как для врача-онколога следить за состоянием тяжело больного пациента, думать, есть ли средства для излечения. Но с 2014 года Россия - это даже не онкологическая больница, это гигантский хоспис. Больной лечиться отказался, мне там делать нечего. Да и ключи к краху империи теперь здесь в Киеве.


Полностью:
https://blog.classic.newsru.com/article/01nov2018/sankcii
avax
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 09:52

  avax написав:Комментарий журналиста Виталия Портникова, попавшего в последний "санкционный" список кремлядей:

В Россию я не езжу с 2013 года - потому что считаю аморальным посещать страну, которая ведет войну против моего государства. Не скрою, мне было интересно там жить и бывать. Для журналиста описывать процесс краха империи - редкая удача, примерно как для врача-онколога следить за состоянием тяжело больного пациента, думать, есть ли средства для излечения. Но с 2014 года Россия - это даже не онкологическая больница, это гигантский хоспис. Больной лечиться отказался, мне там делать нечего. Да и ключи к краху империи теперь здесь в Киеве.


Полностью:
https://blog.classic.newsru.com/article/01nov2018/sankcii

Э-эх, жаль генетика еще слаборазвита. Портникова бы с Бабченко скрестить, хе-хе, перекрестным опылением, они бы такие высеры давали, что профессию журналиста можно было упразднить
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 09:54

  avax написав:Комментарий журналиста Виталия Портникова, попавшего в последний "санкционный" список кремлядей:

В Россию я не езжу с 2013 года - потому что считаю аморальным посещать страну, которая ведет войну против моего государства. Не скрою, мне было интересно там жить и бывать. Для журналиста описывать процесс краха империи - редкая удача, примерно как для врача-онколога следить за состоянием тяжело больного пациента, думать, есть ли средства для излечения. Но с 2014 года Россия - это даже не онкологическая больница, это гигантский хоспис. Больной лечиться отказался, мне там делать нечего. Да и ключи к краху империи теперь здесь в Киеве.


Полностью:
https://blog.classic.newsru.com/article/01nov2018/sankcii

Вам не кажется, что есть сильное логическое противоречие в том, что журналист, не бывший на месте событий 5 лет, пытается описывать как там идут дела?
Уверяю Вас, РФ 2013-го и 2018-го годов даже чисто внешне по облику городов/новой инфраструктуре/количеству новых машин на улицах/торговых центров - совершенно другая страна.
Насчет краха, не буду утомлять цифрами, приведу всего 2: в 13-ом году размеры экономик РФ и Украины соотносились как 12 к 1, в 18-ом 14 к 1.
Волгарь
 
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