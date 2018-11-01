Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Комментарий журналиста Виталия Портникова, попавшего в последний "санкционный" список кремлядей:
В Россию я не езжу с 2013 года - потому что считаю аморальным посещать страну, которая ведет войну против моего государства. Не скрою, мне было интересно там жить и бывать. Для журналиста описывать процесс краха империи - редкая удача, примерно как для врача-онколога следить за состоянием тяжело больного пациента, думать, есть ли средства для излечения. Но с 2014 года Россия - это даже не онкологическая больница, это гигантский хоспис. Больной лечиться отказался, мне там делать нечего. Да и ключи к краху империи теперь здесь в Киеве.
avax написав:Комментарий журналиста Виталия Портникова, попавшего в последний "санкционный" список кремлядей:
В Россию я не езжу с 2013 года - потому что считаю аморальным посещать страну, которая ведет войну против моего государства. Не скрою, мне было интересно там жить и бывать. Для журналиста описывать процесс краха империи - редкая удача, примерно как для врача-онколога следить за состоянием тяжело больного пациента, думать, есть ли средства для излечения. Но с 2014 года Россия - это даже не онкологическая больница, это гигантский хоспис. Больной лечиться отказался, мне там делать нечего. Да и ключи к краху империи теперь здесь в Киеве.
avax написав:Комментарий журналиста Виталия Портникова, попавшего в последний "санкционный" список кремлядей:
В Россию я не езжу с 2013 года - потому что считаю аморальным посещать страну, которая ведет войну против моего государства. Не скрою, мне было интересно там жить и бывать. Для журналиста описывать процесс краха империи - редкая удача, примерно как для врача-онколога следить за состоянием тяжело больного пациента, думать, есть ли средства для излечения. Но с 2014 года Россия - это даже не онкологическая больница, это гигантский хоспис. Больной лечиться отказался, мне там делать нечего. Да и ключи к краху империи теперь здесь в Киеве.
Вам не кажется, что есть сильное логическое противоречие в том, что журналист, не бывший на месте событий 5 лет, пытается описывать как там идут дела? Уверяю Вас, РФ 2013-го и 2018-го годов даже чисто внешне по облику городов/новой инфраструктуре/количеству новых машин на улицах/торговых центров - совершенно другая страна. Насчет краха, не буду утомлять цифрами, приведу всего 2: в 13-ом году размеры экономик РФ и Украины соотносились как 12 к 1, в 18-ом 14 к 1.