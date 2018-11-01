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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 107108109110
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:26

И еще немного о крахе
По словам генпрокурора, за девять месяцев прошлого и этого года разница между выехавшими и въехавшими в Украину выросла не настолько существенно. "В прошлом году разница между теми, кто выехал, и теми, кто въехал, была 200 тыс., которые там остались. В этом году – 600 тыс. с хвостиком. Да, это в три раза больше, но это не миллионы. При этом официально из Польши выехало 6 млн на заработки", – подчеркнул Луценко.

Т.е. 800 тыс. за 2 года фактически уехало на ПМЖ за рубеж. И минимум на 450 тыс. за тот же срок сократилось население из-за депопуляции. Итого 3,5% от наличного населения.
Мне представляется, что рассуждая о крахе, пан журналист просто ПЕРЕПУТАЛ СТРАНУ.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:32

Развалилась империя зла, развалится и недоипреия коЗЛА.

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