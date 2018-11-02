По словам генпрокурора, за девять месяцев прошлого и этого года разница между выехавшими и въехавшими в Украину выросла не настолько существенно. "В прошлом году разница между теми, кто выехал, и теми, кто въехал, была 200 тыс., которые там остались. В этом году – 600 тыс. с хвостиком. Да, это в три раза больше, но это не миллионы. При этом официально из Польши выехало 6 млн на заработки", – подчеркнул Луценко.
Т.е. 800 тыс. за 2 года фактически уехало на ПМЖ за рубеж. И минимум на 450 тыс. за тот же срок сократилось население из-за депопуляции. Итого 3,5% от наличного населения.
Мне представляется, что рассуждая о крахе, пан журналист просто ПЕРЕПУТАЛ СТРАНУ.