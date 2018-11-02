RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 107108109110
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:26

И еще немного о крахе
По словам генпрокурора, за девять месяцев прошлого и этого года разница между выехавшими и въехавшими в Украину выросла не настолько существенно. "В прошлом году разница между теми, кто выехал, и теми, кто въехал, была 200 тыс., которые там остались. В этом году – 600 тыс. с хвостиком. Да, это в три раза больше, но это не миллионы. При этом официально из Польши выехало 6 млн на заработки", – подчеркнул Луценко.

Т.е. 800 тыс. за 2 года фактически уехало на ПМЖ за рубеж. И минимум на 450 тыс. за тот же срок сократилось население из-за депопуляции. Итого 3,5% от наличного населения.
Мне представляется, что рассуждая о крахе, пан журналист просто ПЕРЕПУТАЛ СТРАНУ.
Волгарь
 
Повідомлень: 5576
З нами з: 12.10.12
Подякував: 16 раз.
Подякували: 569 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:32

Развалилась империя зла, развалится и недоипреия коЗЛА.

avax
 
Повідомлень: 1183
З нами з: 16.09.09
Подякував: 15 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 22:18

Re: Імперські амбіції сусіда

  Волгарь написав:газ в РФ в среднем 6 руб/м3
ЗображенняЛучше с газом по 11 чем БЕЗ газа который по 6 и в болоте.
Как я понимаю тех мокшан которые перебираются из россии в Крым на ПМЖ.
Подолянин
 
Повідомлень: 439
З нами з: 25.05.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 08:55

Подолянин

В этом ̶З̶а̶д̶р̶и̶щ̶е̶н̶с̶к̶е̶ Архангельске природного газа нет ни по 6,ни по 11 и, скорее всего, не будет.

А вот что будет точно - это мусорная свалка для Масквабада на 6 млн. тонн.
avax
 
Повідомлень: 1183
З нами з: 16.09.09
Подякував: 15 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 08:58

20 августа 2018г. в Венесуэле курс национальной валюты к доллару 6 миллионов боливаров за 1 доллар!!!


Чиновники сразу нескольких российских ведомств прибыли в Каракас для консультирования венесуэльских властей по выходу из экономического кризиса.
(ТАСС)
https://www.bbc.com/russian/news-46023729

Сегодня 3 ноября, курс боливара на черном рынке составляет 23,5 миллиона боливар за доллар!!! :mrgreen:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3057
З нами з: 07.06.12
Подякував: 696 раз.
Подякували: 699 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 107108109110
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (15499)
03.11.2018 07:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.