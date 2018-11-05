Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
По словам генпрокурора, за девять месяцев прошлого и этого года разница между выехавшими и въехавшими в Украину выросла не настолько существенно. "В прошлом году разница между теми, кто выехал, и теми, кто въехал, была 200 тыс., которые там остались. В этом году – 600 тыс. с хвостиком. Да, это в три раза больше, но это не миллионы. При этом официально из Польши выехало 6 млн на заработки", – подчеркнул Луценко.
Т.е. 800 тыс. за 2 года фактически уехало на ПМЖ за рубеж. И минимум на 450 тыс. за тот же срок сократилось население из-за депопуляции. Итого 3,5% от наличного населения. Мне представляется, что рассуждая о крахе, пан журналист просто ПЕРЕПУТАЛ СТРАНУ.
В 2004 году прекратил существование архангельский трамвай. В 2008 году прекратил существование архангельский троллейбус. На 1 августа 2004 года в городе было 849 домов ветхих и непригодных для проживания, на 1 июля 2011 года из 3956 многоквартирных деревянных домов 1357 — ветхие.
Это так роскошно в виллах живут те, кто по словам Волгарей уфинских жрутЬ в 3.5 раза чаще и вкуснее пересичного с берегов Днепра?
Не, в 3,5 раза отличаются СРЕДНЕДУШЕВЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ - 32 тыс. рублей и 3 600 грн. в месяц. А вкуснее едят, например, мясопродуктов всего на 40% - 78 и 55 кг на душу населения в этом году.
V2 написав:
avax написав:Архангельск
Місто поребрикової слави
В 2004 году прекратил существование архангельский трамвай. В 2008 году прекратил существование архангельский троллейбус. На 1 августа 2004 года в городе было 849 домов ветхих и непригодных для проживания, на 1 июля 2011 года из 3956 многоквартирных деревянных домов 1357 — ветхие.
Насчет Архангельска не знаю, но вот что точно знаю, что Киев - единственный из городов Украины, где еще осталось ЦГВС (да и то всего 6 месяцев в году) для большинства жителей. Предпоследним из городов миллиоников (которых из 5-ти в УССР осталось ДВА), был Днепр, но и тот в итоге отказался от него. А вот насчет транвая - очень может быть. Ведь с 7-го по 18-ый год количество легковых автомобилей в РФ выросло с 28 до 45,5 млн. шт. - на 63%, достигнув 310 шт. на 1000 человек. Против 6,9 млн. на Украине - около 200 на 1000. Да и с ветхи жильем...Не знаю как в Архангельске, но в целом по стране с 91-го по 18-ый жилой фонд вырос с 2 440 млн. до 3 800, т.е. на 55%. Из которого аварийный составляет менее 25 млн. м2. На Украине с 91-го по 2013-ый - с 920 до 1100 млн. м2, а с 14 по 18-ой - еще на 30, т.е. совокупно т.е. на 22%. Как результат, доля нового жилья в РФ -36%, а на Украине -18. Если же сравнивать его качество, то в 13-ом году напольными эл. плитами было оборудовано около 4% квартир ан Украине и 23% в РФ. А такие плиты устанавливаются почти исключительно в высотных домах выше 9-ти этажей, где использование газа запрещено. И которые в провинциальных городах РСФСР практически не строились - Минстрой запрещал, экономя деньги
Не знаю что вы там нагуглили - живу в Днепре, горячая вода 360 дней в году без профилактики, срача такого как на фото Архангельска даже в пригороде нет. Может в селе где и есть такая дорога после затяжных дождей - но дома такие барачного типа посносили при Горбачёве. В Горьком судя по "Жмуркам", такой хлам рухлядью и аварийным жильём не считается?