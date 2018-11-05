Додано: Вів 06 лис, 2018 11:34

Это так роскошно в виллах живут те, кто по словам Волгарей уфинских жрутЬ в 3.5 раза чаще и вкуснее пересичного с берегов Днепра?



V2 написав: avax написав: Архангельск Архангельск



Місто поребрикової слави



В 2004 году прекратил существование архангельский трамвай.

В 2008 году прекратил существование архангельский троллейбус.

На 1 августа 2004 года в городе было 849 домов ветхих и непригодных для проживания, на 1 июля 2011 года из 3956 многоквартирных деревянных домов 1357 — ветхие.



https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1 ... 1%81%D0%BA Місто поребрикової славиВ 2004 году прекратил существование архангельский трамвай.В 2008 году прекратил существование архангельский троллейбус.На 1 августа 2004 года в городе было 849 домов ветхих и непригодных для проживания, на 1 июля 2011 года из 3956 многоквартирных деревянных домов 1357 — ветхие.

Не, в 3,5 раза отличаются СРЕДНЕДУШЕВЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ - 32 тыс. рублей и 3 600 грн. в месяц. А вкуснее едят, например, мясопродуктов всего на 40% - 78 и 55 кг на душу населения в этом году.Насчет Архангельска не знаю, но вот что точно знаю, что Киев - единственный из городов Украины, где еще осталось ЦГВС (да и то всего 6 месяцев в году) для большинства жителей. Предпоследним из городов миллиоников (которых из 5-ти в УССР осталось ДВА), был Днепр, но и тот в итоге отказался от него.А вот насчет транвая - очень может быть. Ведь с 7-го по 18-ый год количество легковых автомобилей в РФ выросло с 28 до 45,5 млн. шт. - на 63%, достигнув 310 шт. на 1000 человек. Против 6,9 млн. на Украине - около 200 на 1000.Да и с ветхи жильем...Не знаю как в Архангельске, но в целом по стране с 91-го по 18-ый жилой фонд вырос с 2 440 млн. до 3 800, т.е. на 55%. Из которого аварийный составляет менее 25 млн. м2. На Украине с 91-го по 2013-ый - с 920 до 1100 млн. м2, а с 14 по 18-ой - еще на 30, т.е. совокупно т.е. на 22%.Как результат, доля нового жилья в РФ -36%, а на Украине -18. Если же сравнивать его качество, то в 13-ом году напольными эл. плитами было оборудовано около 4% квартир ан Украине и 23% в РФ. А такие плиты устанавливаются почти исключительно в высотных домах выше 9-ти этажей, где использование газа запрещено. И которые в провинциальных городах РСФСР практически не строились - Минстрой запрещал, экономя деньги