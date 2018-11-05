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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 107108109110
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:26

И еще немного о крахе
По словам генпрокурора, за девять месяцев прошлого и этого года разница между выехавшими и въехавшими в Украину выросла не настолько существенно. "В прошлом году разница между теми, кто выехал, и теми, кто въехал, была 200 тыс., которые там остались. В этом году – 600 тыс. с хвостиком. Да, это в три раза больше, но это не миллионы. При этом официально из Польши выехало 6 млн на заработки", – подчеркнул Луценко.

Т.е. 800 тыс. за 2 года фактически уехало на ПМЖ за рубеж. И минимум на 450 тыс. за тот же срок сократилось население из-за депопуляции. Итого 3,5% от наличного населения.
Мне представляется, что рассуждая о крахе, пан журналист просто ПЕРЕПУТАЛ СТРАНУ.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:32

Развалилась империя зла, развалится и недоипреия коЗЛА.

avax
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 22:18

Re: Імперські амбіції сусіда

  Волгарь написав:газ в РФ в среднем 6 руб/м3
ЗображенняЛучше с газом по 11 чем БЕЗ газа который по 6 и в болоте.
Как я понимаю тех мокшан которые перебираются из россии в Крым на ПМЖ.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 08:55

Подолянин

В этом ̶З̶а̶д̶р̶и̶щ̶е̶н̶с̶к̶е̶ Архангельске природного газа нет ни по 6,ни по 11 и, скорее всего, не будет.

А вот что будет точно - это мусорная свалка для Масквабада на 6 млн. тонн.
avax
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 08:58

20 августа 2018г. в Венесуэле курс национальной валюты к доллару 6 миллионов боливаров за 1 доллар!!!


Чиновники сразу нескольких российских ведомств прибыли в Каракас для консультирования венесуэльских властей по выходу из экономического кризиса.
(ТАСС)
https://www.bbc.com/russian/news-46023729

Сегодня 3 ноября, курс боливара на черном рынке составляет 23,5 миллиона боливар за доллар!!! :mrgreen:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 09:31

  Подолянин написав:
  Волгарь написав:газ в РФ в среднем 6 руб/м3
ЗображенняЛучше с газом по 11 чем БЕЗ газа который по 6 и в болоте.
Как я понимаю тех мокшан которые перебираются из россии в Крым на ПМЖ.

Это так роскошно в виллах живут те, кто по словам Волгарей уфинских жрутЬ в 3.5 раза чаще и вкуснее пересичного с берегов Днепра?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 11:02

Re: Імперські амбіції сусіда

  avax написав:Архангельск


Місто поребрикової слави :)

В 2004 году прекратил существование архангельский трамвай.
В 2008 году прекратил существование архангельский троллейбус.
На 1 августа 2004 года в городе было 849 домов ветхих и непригодных для проживания, на 1 июля 2011 года из 3956 многоквартирных деревянных домов 1357 — ветхие.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1 ... 1%81%D0%BA
V2
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 11:40

  V2 написав:
  avax написав:Архангельск


Місто поребрикової слави :)



Скільки в них ще таких "славних" міст - рахувати - не перерахувати :mrgreen:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:34

Это так роскошно в виллах живут те, кто по словам Волгарей уфинских жрутЬ в 3.5 раза чаще и вкуснее пересичного с берегов Днепра?

Не, в 3,5 раза отличаются СРЕДНЕДУШЕВЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ - 32 тыс. рублей и 3 600 грн. в месяц. А вкуснее едят, например, мясопродуктов всего на 40% - 78 и 55 кг на душу населения в этом году.

  V2 написав:
  avax написав:Архангельск


Місто поребрикової слави :)

В 2004 году прекратил существование архангельский трамвай.
В 2008 году прекратил существование архангельский троллейбус.
На 1 августа 2004 года в городе было 849 домов ветхих и непригодных для проживания, на 1 июля 2011 года из 3956 многоквартирных деревянных домов 1357 — ветхие.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1 ... 1%81%D0%BA

Насчет Архангельска не знаю, но вот что точно знаю, что Киев - единственный из городов Украины, где еще осталось ЦГВС (да и то всего 6 месяцев в году) для большинства жителей. Предпоследним из городов миллиоников (которых из 5-ти в УССР осталось ДВА), был Днепр, но и тот в итоге отказался от него.
А вот насчет транвая - очень может быть. Ведь с 7-го по 18-ый год количество легковых автомобилей в РФ выросло с 28 до 45,5 млн. шт. - на 63%, достигнув 310 шт. на 1000 человек. Против 6,9 млн. на Украине - около 200 на 1000.
Да и с ветхи жильем...Не знаю как в Архангельске, но в целом по стране с 91-го по 18-ый жилой фонд вырос с 2 440 млн. до 3 800, т.е. на 55%. Из которого аварийный составляет менее 25 млн. м2. На Украине с 91-го по 2013-ый - с 920 до 1100 млн. м2, а с 14 по 18-ой - еще на 30, т.е. совокупно т.е. на 22%.
Как результат, доля нового жилья в РФ -36%, а на Украине -18. Если же сравнивать его качество, то в 13-ом году напольными эл. плитами было оборудовано около 4% квартир ан Украине и 23% в РФ. А такие плиты устанавливаются почти исключительно в высотных домах выше 9-ти этажей, где использование газа запрещено. И которые в провинциальных городах РСФСР практически не строились - Минстрой запрещал, экономя деньги
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:58

Re: Імперські амбіції сусіда

Не знаю что вы там нагуглили - живу в Днепре, горячая вода 360 дней в году без профилактики, срача такого как на фото Архангельска даже в пригороде нет. Может в селе где и есть такая дорога после затяжных дождей - но дома такие барачного типа посносили при Горбачёве. В Горьком судя по "Жмуркам", такой хлам рухлядью и аварийным жильём не считается?
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