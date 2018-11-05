Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
барабашов написав:Не знаю что вы там нагуглили - живу в Днепре, горячая вода 360 дней в году без профилактики, срача такого как на фото Архангельска даже в пригороде нет. Может в селе где и есть такая дорога после затяжных дождей - но дома такие барачного типа посносили при Горбачёве. В Горьком судя по "Жмуркам", такой хлам рухлядью и аварийным жильём не считается?
18 сентября исполком городского совета Днепра принял решение о том, что в Днепре не будет централизованной подачи горячей воды. В то же время вчера ДТЭК распространил пресс-релиз о том, что Приднепровская ТЭС как обычно готовится подавать левобережью Днепра отопление и горячую воду. Информатор. Деньги выяснял – смогут ли жители Днепра этой зимой побаловать себя горячей ванной. Свое решение исполком горсовета мотивирует тем, что на горячую воду в Днепре снизился спрос и надо экономить ресурсы. И потому коммунальные предприятия «Теплоэнерго» и «Комэнергосервис» должны принять меры к прекращению предоставления услуги централизованной подачи горячей воды абонентам предприятий.
Правительство подготовило новые правила проверки пользователей мессенджеров, в соответствии с которыми этими приложениями сможет пользоваться только тот человек, на которого оформлен номер телефона.
Мессенджеры будут передавать сотовым операторам информацию о своих клиентах для подтверждения личности. На ответ оператору связи отводится 20 минут. Если данные о пользователе совпадут с информацией в базе компании, идентификация будет считаться пройденной. Мессенджер присвоит абоненту уникальный код, который сотовые компании будут вносить в свои базы данных. Также операторы будут обязаны хранить сведения о том, какими мессенджерами пользуется человек.
Хотите жить в амбициозной империи? Ждите логина в мессенджер 20 минут.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
барабашов написав:Не знаю что вы там нагуглили - живу в Днепре, горячая вода 360 дней в году без профилактики, срача такого как на фото Архангельска даже в пригороде нет. Может в селе где и есть такая дорога после затяжных дождей - но дома такие барачного типа посносили при Горбачёве. В Горьком судя по "Жмуркам", такой хлам рухлядью и аварийным жильём не считается?