Додано: Сер 07 лис, 2018 11:29

avax написав: Имперская импотенция за фальшфасадом



Нижний Новгород - большая потёмкинская деревня, лето 2018 (много фото)

https://www.nn.ru/news/articles/gorodskaya_butaforiya_osmatrivaem_potyomkinskie_derevni_nizhnego_novgoroda/55381351/











Все верно - десятка полтора домов, которые не успели отремонтировать, закрыли фальш-фасадами. А более 500-от отштукатурили и окрасили.А кроме того, построили мост через Волгу/новую линию метро от ж/д вокзала к Волге/2 новых волжских набережных/новый стадион на 45 тыс./новый терминал аэропорта/новую дорогу к нему/снесли несколько квадратных км старого порта, открыв выход города к Волге.В результате получилось вот таки вот такА к 800-от летию, т.е. в 21-ом город, получит еще 2 станции метро и новый Дворец спорта для Торпедо на 12 тыс. рядом с футбольным стадионом на Стрелке Волги и Оки.Однако, самое поразительно - это то, как изменился город в годы независимости РФ. 30 лет назад это было грязное/темное/голодное/весьма криминальное место, где производился полный арсенал советского ВПК, а ближайший мясной магазин находился в 400 км от Нижегородского Кремля.Сейчас здесь делают изделия, которые по своему уровню и не снились Минсредмашу СССР, а город стал удобным для жителей и открытым туристам