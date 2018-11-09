RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 108109110111
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 15:18

  барабашов написав:Не знаю что вы там нагуглили - живу в Днепре, горячая вода 360 дней в году без профилактики, срача такого как на фото Архангельска даже в пригороде нет. Может в селе где и есть такая дорога после затяжных дождей - но дома такие барачного типа посносили при Горбачёве. В Горьком судя по "Жмуркам", такой хлам рухлядью и аварийным жильём не считается?

18 сентября исполком городского совета Днепра принял решение о том, что в Днепре не будет централизованной подачи горячей воды. В то же время вчера ДТЭК распространил пресс-релиз о том, что Приднепровская ТЭС как обычно готовится подавать левобережью Днепра отопление и горячую воду. Информатор. Деньги выяснял – смогут ли жители Днепра этой зимой побаловать себя горячей ванной.
Свое решение исполком горсовета мотивирует тем, что на горячую воду в Днепре снизился спрос и надо экономить ресурсы. И потому коммунальные предприятия «Теплоэнерго» и «Комэнергосервис» должны принять меры к прекращению предоставления услуги централизованной подачи горячей воды абонентам предприятий.

https://dengi.informator.ua/2018/09/27/ ... chej-vody/
Врут, наверное.
А вот как выглядит современный Нижний Новгород
https://www.google.ru/search?q=%D1%84%D ... 60&bih=933
И его новостройки
https://www.google.ru/search?newwindow= ... S2KIiw3I8k
А в Жмурках, снимавшихся в 2005-ом, постарались максимально воссоздать атмосферу середины 90-х (помнится, у нас не пропускали к складу Газель - в 95-ом-де Газелей на улицах не было). Соответственно, фильм снимали осенью, в наиболее мрачную пору, и по одним и тем же местам машины ездили по нескольку раз (даже против движения). В результате воссоздали подлинный антураж - Нижний и был таким в 95-ом.
Волгарь
 
Повідомлень: 5601
З нами з: 12.10.12
Подякував: 17 раз.
Подякували: 572 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 17:28

Больше запретов, больше!
https://lenta.ru/news/2018/11/06/mssngr/
Правительство подготовило новые правила проверки пользователей мессенджеров, в соответствии с которыми этими приложениями сможет пользоваться только тот человек, на которого оформлен номер телефона.

Мессенджеры будут передавать сотовым операторам информацию о своих клиентах для подтверждения личности. На ответ оператору связи отводится 20 минут. Если данные о пользователе совпадут с информацией в базе компании, идентификация будет считаться пройденной. Мессенджер присвоит абоненту уникальный код, который сотовые компании будут вносить в свои базы данных. Также операторы будут обязаны хранить сведения о том, какими мессенджерами пользуется человек.


Хотите жить в амбициозной империи? Ждите логина в мессенджер 20 минут.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 3164
З нами з: 07.04.17
Подякував: 268 раз.
Подякували: 460 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 17:52

  барабашов написав:Не знаю что вы там нагуглили - живу в Днепре, горячая вода 360 дней в году без профилактики, срача такого как на фото Архангельска даже в пригороде нет. Может в селе где и есть такая дорога после затяжных дождей - но дома такие барачного типа посносили при Горбачёве. В Горьком судя по "Жмуркам", такой хлам рухлядью и аварийным жильём не считается?


Мова ж про ЦГВС - Центр гребных видов спорта :mrgreen:
V2
4
 
Повідомлень: 5467
З нами з: 03.07.09
Подякував: 211 раз.
Подякували: 826 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 10:56

Имперская импотенция за фальшфасадом

Нижний Новгород - большая потёмкинская деревня, лето 2018 (много фото)
https://www.nn.ru/news/articles/gorodskaya_butaforiya_osmatrivaem_potyomkinskie_derevni_nizhnego_novgoroda/55381351/


Зображення

avax
 
Повідомлень: 1191
З нами з: 16.09.09
Подякував: 15 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:38

Результаты накачки дутого величия и амбиций:

Россия выиграла Первую мировую войну, считают 49% россиян, 33% выразили мнение о проигрыше, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Сегодня все больше наших соотечественников придерживаются мнения, что Россия выиграла Первую мировую войну — так считают 49% респондентов, в то время как четыре года назад этот ответ выбрали только 34% опрошенных.

РИА Новости https://ria.ru/society/20181107/1532312062.html
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 3164
З нами з: 07.04.17
Подякував: 268 раз.
Подякували: 460 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:46

  Sommer написав:Результаты накачки дутого величия и амбиций:

Россия выиграла Первую мировую войну, считают 49% россиян, 33% выразили мнение о проигрыше, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Сегодня все больше наших соотечественников придерживаются мнения, что Россия выиграла Первую мировую войну — так считают 49% респондентов, в то время как четыре года назад этот ответ выбрали только 34% опрошенных.

РИА Новости https://ria.ru/society/20181107/1532312062.html


Как вы читаете вражеские сайты, через VPN? У меня не грузится.
freeze
4
 
Повідомлень: 8446
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2425 раз.
Подякували: 3383 раз.
 
Профіль
14
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:10

  Sommer написав:Результаты накачки дутого величия и амбиций:

Россия выиграла Первую мировую войну, считают 49% россиян, 33% выразили мнение о проигрыше, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Сегодня все больше наших соотечественников придерживаются мнения, что Россия выиграла Первую мировую войну — так считают 49% респондентов, в то время как четыре года назад этот ответ выбрали только 34% опрошенных.

РИА Новости https://ria.ru/society/20181107/1532312062.html


Российская система автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» теряет свою эффективность в случае возможного военного конфликта на фоне выхода США из ДРСМД, заявил экс-начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения Виктор Есин.

https://russian.rt.com/russia/news/5717 ... um=desktop
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3060
З нами з: 07.06.12
Подякував: 697 раз.
Подякували: 699 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:25

  Pupsik написав:
  Sommer написав:Результаты накачки дутого величия и амбиций:

Россия выиграла Первую мировую войну, считают 49% россиян, 33% выразили мнение о проигрыше, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Сегодня все больше наших соотечественников придерживаются мнения, что Россия выиграла Первую мировую войну — так считают 49% респондентов, в то время как четыре года назад этот ответ выбрали только 34% опрошенных.

РИА Новости https://ria.ru/society/20181107/1532312062.html


Российская система автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» теряет свою эффективность в случае возможного военного конфликта на фоне выхода США из ДРСМД, заявил экс-начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения Виктор Есин.

https://russian.rt.com/russia/news/5717 ... um=desktop


Это называется "за что боролись, за то и напоролись". Тогдашний договор был очень выгоден СССР (да и РФ), но РФ в своем фирменном стиле на него наплевала и начала развлекаться с разработками, его нарушающими.

Теперь почему-то обижаются.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 3164
З нами з: 07.04.17
Подякував: 268 раз.
Подякували: 460 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 108109110111
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (10024)
09.11.2018 21:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.