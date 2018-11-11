Додано: Вів 06 лис, 2018 15:18

барабашов написав: Не знаю что вы там нагуглили - живу в Днепре, горячая вода 360 дней в году без профилактики, срача такого как на фото Архангельска даже в пригороде нет. Может в селе где и есть такая дорога после затяжных дождей - но дома такие барачного типа посносили при Горбачёве. В Горьком судя по "Жмуркам", такой хлам рухлядью и аварийным жильём не считается? Не знаю что вы там нагуглили - живу в Днепре, горячая вода 360 дней в году без профилактики, срача такого как на фото Архангельска даже в пригороде нет. Может в селе где и есть такая дорога после затяжных дождей - но дома такие барачного типа посносили при Горбачёве. В Горьком судя по "Жмуркам", такой хлам рухлядью и аварийным жильём не считается?

18 сентября исполком городского совета Днепра принял решение о том, что в Днепре не будет централизованной подачи горячей воды. В то же время вчера ДТЭК распространил пресс-релиз о том, что Приднепровская ТЭС как обычно готовится подавать левобережью Днепра отопление и горячую воду. Информатор. Деньги выяснял – смогут ли жители Днепра этой зимой побаловать себя горячей ванной.

Свое решение исполком горсовета мотивирует тем, что на горячую воду в Днепре снизился спрос и надо экономить ресурсы. И потому коммунальные предприятия «Теплоэнерго» и «Комэнергосервис» должны принять меры к прекращению предоставления услуги централизованной подачи горячей воды абонентам предприятий.

Врут, наверное.А вот как выглядит современный Нижний НовгородИ его новостройкиА в Жмурках, снимавшихся в 2005-ом, постарались максимально воссоздать атмосферу середины 90-х (помнится, у нас не пропускали к складу Газель - в 95-ом-де Газелей на улицах не было). Соответственно, фильм снимали осенью, в наиболее мрачную пору, и по одним и тем же местам машины ездили по нескольку раз (даже против движения). В результате воссоздали подлинный антураж - Нижний и был таким в 95-ом.