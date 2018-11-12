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Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 13 лис, 2018 14:22
Это не в Нижнем - в оригинале романа есть сцена (не вошедшая в каноническое издание), где действие разворачивается на Нижневолжской набережной (удаленные от греха подальше фото). А Остап начал творить перед стоянкой в селе Бармино - почти 100 км ниже по Волге.
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Волгарь
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