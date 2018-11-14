Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Это не в Нижнем - в оригинале романа есть сцена (не вошедшая в каноническое издание), где действие разворачивается на Нижневолжской набережной (удаленные от греха подальше фото). А Остап начал творить перед стоянкой в селе Бармино - почти 100 км ниже по Волге.
Сразу несколько субъектов Федерации имеют недостаточные запасы топлива на зиму, рассказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, которого цитирует ТАСС. Проблемы вызваны резким ростом цен на топливо.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...