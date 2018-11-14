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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 109110111112
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 14:22

  avax написав:


На Волге подобное уже было


https://www.youtube.com/watch?v=K-hCgfbTxpo

Это не в Нижнем - в оригинале романа есть сцена (не вошедшая в каноническое издание), где действие разворачивается на Нижневолжской набережной (удаленные от греха подальше фото). А Остап начал творить перед стоянкой в селе Бармино - почти 100 км ниже по Волге.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 23:39

Амбиции, конечно высоки...
Российские регионы остались без топлива на зиму
https://lenta.ru/news/2018/11/07/no_coal/
Сразу несколько субъектов Федерации имеют недостаточные запасы топлива на зиму, рассказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, которого цитирует ТАСС. Проблемы вызваны резким ростом цен на топливо.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 09:42

Re: Імперські амбіції сусіда

В РФ школьников пугали расстрелом за надпись "Путин - вор"
https://news.liga.net/world/video/v-rf- ... -vor-video
V2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 12:34

  V2 написав:В РФ школьников пугали расстрелом за надпись "Путин - вор"
https://news.liga.net/world/video/v-rf- ... -vor-video

Неправда, их всех расстреляли вместе с родителями!
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:39

Re: Імперські амбіції сусіда

Волгарь написав:
  V2 написав:В РФ школьников пугали расстрелом за надпись "Путин - вор"
https://news.liga.net/world/video/v-rf- ... -vor-video

Неправда, их всех расстреляли вместе с родителями!
А ведь это может вскоре перестать восприниматься как сарказм
Faceless
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