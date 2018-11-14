Додано: Чет 15 лис, 2018 16:18

как в Черном море одновременно чуть не перевернулись встретившиеся пароходы рейсов Ялта-Хайфа и Хайфа-Ялта - их пассажиры скопились на ближайших друг к другу бортах и крутили у висков пальцами.

этих глупостей

Не знаю - не видел. Да, и не в этом суть. Несомненно, и в российской и в украинской действительности есть немало забавного и просто идиотического, но Ваша и Ваших коллег, аргументация, столь востребованная на пропагандистских форумах, скорее напоминает старый еврейский анекдот времен СССР о том,Вам кажется, что приводя на форуме мемы или фото вроде неудачного ремонта мозаики бассейна в Нижнем Новгороде, вы (все) вносите посильный вклад в борьбу с российской агрессией.ПОЛНАЯ ЕРУНДА - все мемы и шутки вместе взятые не могут изменить одного простого факта - ЗНАЧИТЕЛЬНО ОПЕРЕЖАВШАЯ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ РОССИЮ УКРАИНА НА ГЛАЗАХ ВСЕГО ОДНОГО ПОКОЛЕНИЯ, ПОТЕРПЕВ (будем честны) ТОТАЛЬНУЮ НЕУДАЧУ АБСОЛЮТНО ВО ВСЕХ СФЕРАХ ЖИЗНИ (ЭКОНОМИКЕ/СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ/ДЕМОГРАФИИ), ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ ОТСТАЕТ ОТ РФ.И изменить эту печальную тенденцию можно только упорным трудом, а отнюдь не пощениемНет никакого сомнения, что политический строй современной России - воистину ужасен, ее руководство - кучка воров-олигархов и негодяев, внешняя политика - абсурдна и противоречит подлинным интересам страны, образ в мире - непригляден. А вот народ живет (реально) значительно лучше, чем у вас, дольше, здоровее, без столь характерного психологического надрыва и депрессии. И ерническими постами, саркастическими междометиями, патетикой тут ничего не изменишь