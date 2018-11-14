Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Это не в Нижнем - в оригинале романа есть сцена (не вошедшая в каноническое издание), где действие разворачивается на Нижневолжской набережной (удаленные от греха подальше фото). А Остап начал творить перед стоянкой в селе Бармино - почти 100 км ниже по Волге.
Сразу несколько субъектов Федерации имеют недостаточные запасы топлива на зиму, рассказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, которого цитирует ТАСС. Проблемы вызваны резким ростом цен на топливо.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Неправда, их всех расстреляли вместе с родителями!
А ведь это может вскоре перестать восприниматься как сарказм
В той реальности, где ФСБ расстреляло 200 учеников колледжа в Керчи - несомненно. В обычной же люди озабочены куда более прозаическими проблемами, например, когда в квартиры примерно миллиона украинцев придет, наконец, тепло.
Не знаю - не видел. Да, и не в этом суть. Несомненно, и в российской и в украинской действительности есть немало забавного и просто идиотического, но Ваша и Ваших коллег, аргументация, столь востребованная на пропагандистских форумах, скорее напоминает старый еврейский анекдот времен СССР о том, как в Черном море одновременно чуть не перевернулись встретившиеся пароходы рейсов Ялта-Хайфа и Хайфа-Ялта - их пассажиры скопились на ближайших друг к другу бортах и крутили у висков пальцами. Вам кажется, что приводя на форуме мемы или фото вроде неудачного ремонта мозаики бассейна в Нижнем Новгороде, вы (все) вносите посильный вклад в борьбу с российской агрессией. ПОЛНАЯ ЕРУНДА - все мемы и шутки вместе взятые не могут изменить одного простого факта - ЗНАЧИТЕЛЬНО ОПЕРЕЖАВШАЯ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ РОССИЮ УКРАИНА НА ГЛАЗАХ ВСЕГО ОДНОГО ПОКОЛЕНИЯ, ПОТЕРПЕВ (будем честны) ТОТАЛЬНУЮ НЕУДАЧУ АБСОЛЮТНО ВО ВСЕХ СФЕРАХ ЖИЗНИ (ЭКОНОМИКЕ/СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ/ДЕМОГРАФИИ), ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ ОТСТАЕТ ОТ РФ. И изменить эту печальную тенденцию можно только упорным трудом, а отнюдь не пощением этих глупостей. Нет никакого сомнения, что политический строй современной России - воистину ужасен, ее руководство - кучка воров-олигархов и негодяев, внешняя политика - абсурдна и противоречит подлинным интересам страны, образ в мире - непригляден. А вот народ живет (реально) значительно лучше, чем у вас, дольше, здоровее, без столь характерного психологического надрыва и депрессии. И ерническими постами, саркастическими междометиями, патетикой тут ничего не изменишь