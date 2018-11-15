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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 110111112113
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:32

  Волгарь написав:И ерническими постами, саркастическими междометиями, патетикой тут ничего не изменишь


Понятно, что никто на каком-то интернет-форуме никого не переубедит, или тем более, что-то поменяет, это обычная интернет-битва, я вот тоже не поверю, что вы персонально безвозмездно пишите большие простыни на далеком украинском форуме просто от нечего делать.
Цель игры - опустить противника любым способом и любой новостью.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 17:23

Re: Імперські амбіції сусіда

  Волгарь написав:Нет никакого сомнения, что политический строй современной России - воистину ужасен, ее руководство - кучка воров-олигархов и негодяев, внешняя политика - абсурдна и противоречит подлинным интересам страны, образ в мире - непригляден.


Не методичка, а справжнє підсвідоме вирвалось у Волгаря. Браво!
Визнання проблеми - перший шлях до одужання, але ... не прощення!
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 17:34

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Подолянин
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 09:17

Интересное чат-интервью с Андреем Илларионовым - советником ВВХ в 2000 - 2005 годах
https://glavred.info/chat/824-andrey-illarionov.html

Ответ на один из вопросов:

Дальнейший распад России неизбежен. Это продолжение естественного процесса распада многонациональных империй. Первый этап этого распада наблюдался в начале ХХ века, в 1917-1918 годах. Затем произошла частичная реконкиста, реоккупация некоторых территорий, хотя и не в полном составе. Второй этап имперского распада имел место в начале 1990-х годов. Затем вновь была произведена частичная реконкиста. Неизбежно наступит и третий этап, во время которого российские войска уйдут с оккупированных территорий в соседних государствах, а также произойдет отделение ряда нерусских этнических территорий от нынешней Российской Федерации. Такого рода процессы часто сопровождаются трагедиями и кровью. Но остановить тектонические силы мировой истории невозможно.


Думаю, что лет через ...дцать на месте нынешней недоимперии будет что-то другое.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 09:23

  Подолянин написав:Зображення

Вы, конечно, в пропагандистком запале не составили себе труда ПРОЧИТАТЬ о деталях
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о двухэтапной индексации платы за коммунальные услуги в 2019 году в связи с повышением НДС с 18% до 20%.
Повышение платы граждан за коммунальные услуги с 1 января 2019 года составит 1,7% с учетом увеличения НДС, а с 1 июля 2019 года — дополнительно 2,4% к январю 2019 года. «Фактически это означает суммирование индексов такой платы, установленных на 1 января и на 1 июля 2019 года»,— сообщает правительство. До сих пор тарифы ЖКХ индексировалась однократно — только с 1 июля, как правило, в среднем на 4%.

https://www.kommersant.ru/doc/3799180
Как говорится, вам бы наши проблемы.
Если я сейчас я плачу 6 рублей за м3 газа (против 20-ти у вас), то, видимо, с июля буду платить 6,25, а 27 руб. за метр отапливаемой площади превратятся в 28 против 75 в среднем (или уже 90 с января?) у вас.
Куб же горячей воды за 125 рублей превратится в 130, но тут сравнивать не с чем по известной причине - полному отсутствию ГВС.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 09:33

Re: Імперські амбіції сусіда

  Волгарь написав:Как говорится, вам бы наши проблемы.


Хай Бог милує!

При этом стоит подчеркнуть, что благосостояние россиян не растет. Предыдущие четыре годы их реальные располагаемые доходы падали. За январь-сентябрь этого года, по данным Росстата, они выросли всего на 1,7%. При этом в августе и сентябре они снова начали снижаться. В сентябре падение к сентябрю прошлого года составило 1,5%.

Новое повышение тарифов на услуги ЖКХ, платы за вывоз мусора, вкупе с ростом НДС (а значит и цен на все потребительские товары), сильно ударит по кошельку россиян. Это, с большой долей вероятности, приведет к еще большему увеличению долгов по коммуналке.
https://subscribe.ru/digest/home/advice/n191141211.html
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