Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь написав:И ерническими постами, саркастическими междометиями, патетикой тут ничего не изменишь
Понятно, что никто на каком-то интернет-форуме никого не переубедит, или тем более, что-то поменяет, это обычная интернет-битва, я вот тоже не поверю, что вы персонально безвозмездно пишите большие простыни на далеком украинском форуме просто от нечего делать. Цель игры - опустить противника любым способом и любой новостью.
Волгарь написав:Нет никакого сомнения, что политический строй современной России - воистину ужасен, ее руководство - кучка воров-олигархов и негодяев, внешняя политика - абсурдна и противоречит подлинным интересам страны, образ в мире - непригляден.
Не методичка, а справжнє підсвідоме вирвалось у Волгаря. Браво! Визнання проблеми - перший шлях до одужання, але ... не прощення!
Дальнейший распад России неизбежен. Это продолжение естественного процесса распада многонациональных империй. Первый этап этого распада наблюдался в начале ХХ века, в 1917-1918 годах. Затем произошла частичная реконкиста, реоккупация некоторых территорий, хотя и не в полном составе. Второй этап имперского распада имел место в начале 1990-х годов. Затем вновь была произведена частичная реконкиста. Неизбежно наступит и третий этап, во время которого российские войска уйдут с оккупированных территорий в соседних государствах, а также произойдет отделение ряда нерусских этнических территорий от нынешней Российской Федерации. Такого рода процессы часто сопровождаются трагедиями и кровью. Но остановить тектонические силы мировой истории невозможно.
Думаю, что лет через ...дцать на месте нынешней недоимперии будет что-то другое.
Вы, конечно, в пропагандистком запале не составили себе труда ПРОЧИТАТЬ о деталях
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о двухэтапной индексации платы за коммунальные услуги в 2019 году в связи с повышением НДС с 18% до 20%. Повышение платы граждан за коммунальные услуги с 1 января 2019 года составит 1,7% с учетом увеличения НДС, а с 1 июля 2019 года — дополнительно 2,4% к январю 2019 года. «Фактически это означает суммирование индексов такой платы, установленных на 1 января и на 1 июля 2019 года»,— сообщает правительство. До сих пор тарифы ЖКХ индексировалась однократно — только с 1 июля, как правило, в среднем на 4%.
https://www.kommersant.ru/doc/3799180 Как говорится, вам бы наши проблемы. Если я сейчас я плачу 6 рублей за м3 газа (против 20-ти у вас), то, видимо, с июля буду платить 6,25, а 27 руб. за метр отапливаемой площади превратятся в 28 против 75 в среднем (или уже 90 с января?) у вас. Куб же горячей воды за 125 рублей превратится в 130, но тут сравнивать не с чем по известной причине - полному отсутствию ГВС.
Волгарь написав:Как говорится, вам бы наши проблемы.
Хай Бог милує!
При этом стоит подчеркнуть, что благосостояние россиян не растет. Предыдущие четыре годы их реальные располагаемые доходы падали. За январь-сентябрь этого года, по данным Росстата, они выросли всего на 1,7%. При этом в августе и сентябре они снова начали снижаться. В сентябре падение к сентябрю прошлого года составило 1,5%.
Новое повышение тарифов на услуги ЖКХ, платы за вывоз мусора, вкупе с ростом НДС (а значит и цен на все потребительские товары), сильно ударит по кошельку россиян. Это, с большой долей вероятности, приведет к еще большему увеличению долгов по коммуналке. https://subscribe.ru/digest/home/advice/n191141211.html