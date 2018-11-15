Додано: П'ят 16 лис, 2018 09:23

Подолянин написав:

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о двухэтапной индексации платы за коммунальные услуги в 2019 году в связи с повышением НДС с 18% до 20%.

Повышение платы граждан за коммунальные услуги с 1 января 2019 года составит 1,7% с учетом увеличения НДС, а с 1 июля 2019 года — дополнительно 2,4% к январю 2019 года. «Фактически это означает суммирование индексов такой платы, установленных на 1 января и на 1 июля 2019 года»,— сообщает правительство. До сих пор тарифы ЖКХ индексировалась однократно — только с 1 июля, как правило, в среднем на 4%.

вам бы наши проблемы

Вы, конечно, в пропагандистком запале не составили себе труда ПРОЧИТАТЬ о деталяхКак говорится,Если я сейчас я плачу 6 рублей за м3 газа (против 20-ти у вас), то, видимо, с июля буду платить 6,25, а 27 руб. за метр отапливаемой площади превратятся в 28 против 75 в среднем (или уже 90 с января?) у вас.Куб же горячей воды за 125 рублей превратится в 130, но тут сравнивать не с чем по известной причине - полному отсутствию ГВС.