Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:39

В дни проведения 26-го съезда КПСС неожиданно воскрес Сталин. Его перепроводили в Кремлевский дворец, где просидев пару часов в президиуме, он попросил слова, и выйдя на трибуну произнес:

Предлагаю:

1) Покрасить стены Кремля в синий цвет

2) Немедленно расстрелять всех членов и кандидатов в члены Политбюро ЦК КПСС.

В ответ на такое предложение из зала крикнули:

- А зачем стены Кремля красить, т. Сталин?

На что отец народов, не задумываясь ответил:

- Я так и думал, что мое второе предложение не вызовет ни у кого возражений...

freeze написав: Волгарь написав: И ерническими постами, саркастическими междометиями, патетикой тут ничего не изменишь И ерническими постами, саркастическими междометиями, патетикой тут ничего не изменишь



Понятно, что никто на каком-то интернет-форуме никого не переубедит, или тем более, что-то поменяет, это обычная интернет-битва, я вот тоже не поверю, что вы персонально безвозмездно пишите большие простыни на далеком украинском форуме просто от нечего делать.

Цель игры - опустить противника любым способом и любой новостью. Понятно, что никто на каком-то интернет-форуме никого не переубедит, или тем более, что-то поменяет, это обычная интернет-битва, я вот тоже не поверю, что вы персонально безвозмездно пишите большие простыни на далеком украинском форуме просто от нечего делать.Цель игры - опустить противника любым способом и любой новостью.

низы не хотели - верхи не могли

золотом эквиваленте

Дискуссия, развернувшаяся после моего вчерашнего поста о развитии Украины за последние 27 лет живо напомнила мне старый анекдот.Буду откровенен - НЕ СОВСЕМ БЕЗВОЗМЕЗДНО. Нет, никаких материальных дивидендов от участия в форуме, я, конечно, не получаю. Да и нужно быть очень наивным и ангажированным человеком, чтобы считать, что посты, которые читают полтора десятка ботов и десяток обычных форумчан могут произвести переворот в массовом сознании целой страны - гораздо скорее на этот процесс влияет окружающая действительность (бытие определяет сознание).Но неожиданно для самого себя участие в форуме принесло мне следующие дивиденды1 - Споры заставили меня гораздо лучше узнать реальное состояние российской макроэкономики. Только обратившись к цифрам, стало понятно многое о том, о чем я раньше лишь интуитивно догадывался.2. - Всегда интересовался историей, и никак не мог понять механизмов крушения России 100 лет назад. Нет, не школьное, а реальные процессы, сокрушившие в итоге страну со вторым в мире золотым запасом, 3-4-ой номинально по размеру мировой экономикой, где средний отец семейства в городе зарабатывал 1500 долларов в месяц без налогов в современном. А вот ЧИТАЯ ФОРУМ (уверяю Вас, для стороннего наблюдателя главный интерес НЕ ПИСАТЬ НА ФОРУМЕ, А ЧИТАТЬ ЕГО), очень многое в этой столетней истории понял именно в механизмах и движущих силах того краха.