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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 111112113114
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:44

Re: Імперські амбіції сусіда

  Волгарь написав:вам бы наши проблемы.
Хай Бог милує! (С)ЗображенняЗображення
вы там у себя на россии определитесь а потом со своими Советами лезьте в чужие страны.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:01

  Подолянин написав:
  Волгарь написав:вам бы наши проблемы.
Хай Бог милує! (С)ЗображенняЗображення
вы там у себя на россии определитесь а потом со своими Советами лезьте в чужие страны.

Да тут все элементарно - при НДС 18% доля НДС в цене 15,25 копеек на рубль, собственно цена товара 84,75. При НДС 20% новая цена будет 84,75*1,2=101,7% от уровня цен на 31/12/2018. Т.е. все подорожает на 1,7 процента.
Немного, И СОВЕРШЕННО НЕЗАМЕТНО ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ, но бюджет получит почти 800 млрд. рублей допдохов, а их сумма в 19-ом почти наверняка превысит 21 трлн. - на 40% больше, чем в 17-ом.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:04

Волгарь
А для чого підвищувати, якщо на росії все так добре з наповненням бюджету, якщо вірити Вашим цифрам?
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