Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Хай Бог милує! (С) вы там у себя на россии определитесь а потом со своими Советами лезьте в чужие страны.
Да тут все элементарно - при НДС 18% доля НДС в цене 15,25 копеек на рубль, собственно цена товара 84,75. При НДС 20% новая цена будет 84,75*1,2=101,7% от уровня цен на 31/12/2018. Т.е. все подорожает на 1,7 процента. Немного, И СОВЕРШЕННО НЕЗАМЕТНО ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ, но бюджет получит почти 800 млрд. рублей допдохов, а их сумма в 19-ом почти наверняка превысит 21 трлн. - на 40% больше, чем в 17-ом.
V2 написав:Волгарь А для чого підвищувати, якщо на росії все так добре з наповненням бюджету, якщо вірити Вашим цифрам?
А к войне готовимся, вот бюджет и мобилизует для нее деньги граждан и корпораций, чего тут не понять. Об этом совсем недавно даже заявили в ООН
«Да, Россия готовится к войне. Мы готовимся защищать нашу Родину, нашу территориальную целостность, наши принципы, наши ценности, наших людей - мы готовимся к такой войне», - сказал российский дипломат. При этом он подчеркнул, что «у нас есть серьезное отличие от Соединенных штатов Америки, и в лингвистическом плане это отличие заключается всего лишь в одном слове». «Российская Федерация готовится «к войне», а Соединенные Штаты готовят «войну», - пояснил он коллегам в ООН. «Иначе зачем Соединенным Штатам выходить из договора, наращивать ядерный потенциал, принимать новую ядерную доктрину, которая понижает уровень (опасности для возможного) применения ядерного оружия? Вот это вопрос для всех нас», - приводит слова Белоусова ТАСС.