Хай Бог милує! (С)
вы там у себя на россии определитесь а потом со своими Советами лезьте в чужие страны.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:44
Re: Імперські амбіції сусіда
Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:01
Да тут все элементарно - при НДС 18% доля НДС в цене 15,25 копеек на рубль, собственно цена товара 84,75. При НДС 20% новая цена будет 84,75*1,2=101,7% от уровня цен на 31/12/2018. Т.е. все подорожает на 1,7 процента.
Немного, И СОВЕРШЕННО НЕЗАМЕТНО ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ, но бюджет получит почти 800 млрд. рублей допдохов, а их сумма в 19-ом почти наверняка превысит 21 трлн. - на 40% больше, чем в 17-ом.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:04
Волгарь
А для чого підвищувати, якщо на росії все так добре з наповненням бюджету, якщо вірити Вашим цифрам?
Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:19
А к войне готовимся, вот бюджет и мобилизует для нее деньги граждан и корпораций, чего тут не понять. Об этом совсем недавно даже заявили в ООН
Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:27
Волгарь
В лінгвістичному плані проблема якраз в росії - вона не готується до війни, а ініціює та веде її!
Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:44
Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:27
Re: Імперські амбіції сусіда
россияне не заметили как Сталин сгноил в лагерях несколько миллионов их соотечественников, россияне не заметили как российские солдаты с 2014г убивают украинцев, как российские солдаты сбивают гражданские самолеты.
И таких примеров "слепоты" у этой нации вертухаев огромная масса. А минус три деревянных там точно прозевают.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:13
Re: Імперські амбіції сусіда
Читаю Волгаря и ему сочувствующих. Офигеваю.
Мир готовится к эре электромобилей, зеро вейст економи, введению безусловного базового дохода и только Россия готовится к войне. Просто писец
Реально МОРДОР
Додано: Суб 17 лис, 2018 15:52
Как Россия вела гибридную войну 100 лет назад
Историк об «ихтамнетах» Персидской Красной армии
Создание Персидской советской республики на территории иранской провинции Гилян, просуществовавшей с мая 1920 г. до осени 1921 г. за счет военно-экономической поддержки Советской России, было частью амбициозных и масштабных планов Москвы по развертыванию революционного движения на Востоке.
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