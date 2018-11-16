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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 111112113114
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:44

Re: Імперські амбіції сусіда

  Волгарь написав:вам бы наши проблемы.
Хай Бог милує! (С)ЗображенняЗображення
вы там у себя на россии определитесь а потом со своими Советами лезьте в чужие страны.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:01

  Подолянин написав:
  Волгарь написав:вам бы наши проблемы.
Хай Бог милує! (С)ЗображенняЗображення
вы там у себя на россии определитесь а потом со своими Советами лезьте в чужие страны.

Да тут все элементарно - при НДС 18% доля НДС в цене 15,25 копеек на рубль, собственно цена товара 84,75. При НДС 20% новая цена будет 84,75*1,2=101,7% от уровня цен на 31/12/2018. Т.е. все подорожает на 1,7 процента.
Немного, И СОВЕРШЕННО НЕЗАМЕТНО ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ, но бюджет получит почти 800 млрд. рублей допдохов, а их сумма в 19-ом почти наверняка превысит 21 трлн. - на 40% больше, чем в 17-ом.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:04

Волгарь
А для чого підвищувати, якщо на росії все так добре з наповненням бюджету, якщо вірити Вашим цифрам?
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:19

  V2 написав:Волгарь
А для чого підвищувати, якщо на росії все так добре з наповненням бюджету, якщо вірити Вашим цифрам?

А к войне готовимся, вот бюджет и мобилизует для нее деньги граждан и корпораций, чего тут не понять. Об этом совсем недавно даже заявили в ООН
«Да, Россия готовится к войне. Мы готовимся защищать нашу Родину, нашу территориальную целостность, наши принципы, наши ценности, наших людей - мы готовимся к такой войне», - сказал российский дипломат.
При этом он подчеркнул, что «у нас есть серьезное отличие от Соединенных штатов Америки, и в лингвистическом плане это отличие заключается всего лишь в одном слове».
«Российская Федерация готовится «к войне», а Соединенные Штаты готовят «войну», - пояснил он коллегам в ООН.
«Иначе зачем Соединенным Штатам выходить из договора, наращивать ядерный потенциал, принимать новую ядерную доктрину, которая понижает уровень (опасности для возможного) применения ядерного оружия? Вот это вопрос для всех нас», - приводит слова Белоусова ТАСС.

https://www.kp.ru/online/news/3278374/
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:27

Волгарь
В лінгвістичному плані проблема якраз в росії - вона не готується до війни, а ініціює та веде її!
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:44

Россияне украли идею из Аватара ))
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..И СОВЕРШЕННО НЕЗАМЕТНО ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ...
Гениально!
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:27

Re: Імперські амбіції сусіда

  Волгарь написав:И СОВЕРШЕННО НЕЗАМЕТНО ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
россияне не заметили как Сталин сгноил в лагерях несколько миллионов их соотечественников, россияне не заметили как российские солдаты с 2014г убивают украинцев, как российские солдаты сбивают гражданские самолеты.
И таких примеров "слепоты" у этой нации вертухаев огромная масса. А минус три деревянных там точно прозевают.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:13

Re: Імперські амбіції сусіда

Читаю Волгаря и ему сочувствующих. Офигеваю.

Мир готовится к эре электромобилей, зеро вейст економи, введению безусловного базового дохода и только Россия готовится к войне. Просто писец
Реально МОРДОР
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 15:52

Как Россия вела гибридную войну 100 лет назад
Историк об «ихтамнетах» Персидской Красной армии

Создание Персидской советской республики на территории иранской провинции Гилян, просуществовавшей с мая 1920 г. до осени 1921 г. за счет военно-экономической поддержки Советской России, было частью амбициозных и масштабных планов Москвы по развертыванию революционного движения на Востоке.

Много букв:
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/11/02/785448-gibridnuyu-voinu?utm_campaign=03112018&utm_content=140737489017320&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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