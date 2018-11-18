Додано: Пон 19 лис, 2018 09:44

Faceless написав: В Брянске пенсионеры устроили давку из-за докторской колбасы за 79 рублей.



И пусть ещё незаметно 800 млрд рублей сдадут В Брянске пенсионеры устроили давку из-за докторской колбасы за 79 рублей.И пусть ещё незаметно 800 млрд рублей сдадут

Середні споживчі ціни на товари (послуги) по Україні1 у 2018 році (грн)

Жовтень 2018 (грн.)

Ковбаси варені першого ґатунку 91.17

Вироби ковбасні та подібні продукти з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібні вироби і харчові продукти на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових), т

січень-вересень 2018р. т 182 187

Кількість сільськогосподарських тварин на 01 листопада 2018 року тис. голів.

Велика рогата худоба 3 775.7

Свині 6 426.0

Судя по фото - это открытие нового ТЦ, во время которого обычно товары продаются с большими скидками. например, (160 рублей за кг Докторской колбасы), она продается со скидкой 1/3 -40% к обычной цене нижегородских магазинов. Учитывая жеТакая цена вызвала бы немалый интерес и на Украине.А вообще, статистика производства колбасных изделий таит немало интересного. 30 лет назад в УССР их было произведено 840 тыс. т - по пуду на душу населения, в РСФСР -2,2 млн. т - по 15 кг.За 10 месяцев этого года в РФ произвели 1,9 млн. т колбасных изделий - 2,3 млн. т в годовом исчислении или почти по пуду на человека.Т.е. 250 тыс. т за год - по 7 кг на человека.Значит, если в России производство чуть выросло (на 5%), то на Украине оно упало на 70% в общем и на 58% в душевом выражении. И немудрено - на 1/1/89-го в УССР было 25,5 млн. КРС и 19,5 млн. голов свиней, сейчасТ.е. свиней стало меньше на 2/3, КСР - почти в 7 РАЗ!!!