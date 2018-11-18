Faceless
Вони не читали Волгаря, як все добре за поребриком!
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 18 лис, 2018 19:28
"Как громко "брали" Крым, так тихо отдаем Курилы"
Россияне активно обсуждают планы Кремля вернуть Японии два острова на Курилах: Шикотан и Хабомаи.
Соцсети считают решенным делом передачу Японии Курил
В РФ активизировались российско-японские переговоры о перемирии.
Информацию уже подтвердил президент РФ Владимир Путин, заявив о готовности "работать на основе декларации 1956 года, оговаривающем передачу двух (Курильских) островов".
С его слов, Токио данную инициативу активно поддерживает.
Никаких конкретных договоренностей по этому поводу пока нет, однако россияне уверены, что возврата Курил в "родную гавань" ждать осталось недолго.
Население РФ в соцсетях бесится из-за того, что "собиратель земель" Путин на деле оказался их "разбазаривателем". Они уже предвосхищают момент, когда кремлевские пропагандисты начнут убеждать народ в необходимости передачи японцам Курил.
"Как громко мы "брали" Крым и как тихо мы отдаем Курилы... Что ж "патриоты" помалкивают о целостности и величии?" - задался вопросом один из подписчиков.
Многие выразили уверенность, что Курилы - это только начало.
"Тихонько земли отдают. Так и Китай будет забирать нужные ему территории России", - выразил уверенность пользователь соцсети.
Другие отметили, что следом за Курилами "отвалятся" Абхазия, Калининград, а также Крым.
"От сгнившей империи будут отваливаться куски, и зрелище будет захватывающим: кто раньше подсуетится, тот больше и захватит", - подчеркнул комментатор.
Не тайна для населения РФ и причины такой щедрости российского президента.
"Страна разорена, денег нет, а жить Путин и компания хотят на прежнем уровне. Не яхты же продавать", - объяснил мотивы Кремля пользователь соцсети.
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Пон 19 лис, 2018 09:44
Судя по фото - это открытие нового ТЦ, во время которого обычно товары продаются с большими скидками. например, (160 рублей за кг Докторской колбасы), она продается со скидкой 1/3 -40% к обычной цене нижегородских магазинов. Учитывая же
Середні споживчі ціни на товари (послуги) по Україні1 у 2018 році (грн)
Жовтень 2018 (грн.)
Ковбаси варені першого ґатунку 91.17
Такая цена вызвала бы немалый интерес и на Украине.
А вообще, статистика производства колбасных изделий таит немало интересного. 30 лет назад в УССР их было произведено 840 тыс. т - по пуду на душу населения, в РСФСР -2,2 млн. т - по 15 кг.
За 10 месяцев этого года в РФ произвели 1,9 млн. т колбасных изделий - 2,3 млн. т в годовом исчислении или почти по пуду на человека.
Вироби ковбасні та подібні продукти з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібні вироби і харчові продукти на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових), т
січень-вересень 2018р. т 182 187
Т.е. 250 тыс. т за год - по 7 кг на человека.
Значит, если в России производство чуть выросло (на 5%), то на Украине оно упало на 70% в общем и на 58% в душевом выражении. И немудрено - на 1/1/89-го в УССР было 25,5 млн. КРС и 19,5 млн. голов свиней, сейчас
Кількість сільськогосподарських тварин на 01 листопада 2018 року тис. голів.
Велика рогата худоба 3 775.7
Свині 6 426.0
Т.е. свиней стало меньше на 2/3, КСР - почти в 7 РАЗ!!!
Додано: Пон 19 лис, 2018 09:47
Re: Імперські амбіції сусіда
Додано: Пон 19 лис, 2018 09:57
Re: Імперські амбіції сусіда
Колбаса, на которую дрочат имперцы и скрепоносцы, того "какчества", как она была при Лёне (из мяса), "на раисе" ,по словам людей живущих там, стоит от 600р/кг за молочную и докторскую, у нас же такой продукт от 160грн.
А что по 150 руб кг продают пенсам с пенсией почти как в Швейцарии - коты и собаки только знают, морду если воротят - значит "истинно православное" там "какчество" бумаги с обвалом птичьих лапок.
Додано: Пон 19 лис, 2018 10:14
Все пенсионеры. конечно, живут по разному. В основном, не работающие - плохо. И это со средней вновь назначенной (т.е. первой в 55/60 ПОКА лет) пенсией в 14 000 рублей, Но в любом случае - ЛУЧШЕ, чем украинские со средней пенсией в 2,5 тыс. грн. (6 тыс. рублей) при таких же ценах на продукты и кратно более дорогой коммуналке.
Додано: Пон 19 лис, 2018 10:21
Волгарь
Ви б не з Україною рівнялись, в якої віджали територію та проти якої ведете війну!
Чи проти інших виглядаєте настільки убого, що краще промовчати?!
Додано: Пон 19 лис, 2018 10:25
Коммуналку пенсионеры платят в размере 15% от дохода. Т.е. 400грн с такой пенсии(1000руб)
В Горьком сколько стоит отопление+вода+свет трёшка сталинка сейчас в морозы в месяц? 10-12 тысяч при пенсии 14+14+28000???
Додано: Пон 19 лис, 2018 10:26
Re: Імперські амбіції сусіда
Просто в Украине традиционно домашнее изготовление куда более качественных колбас, чем варенка первого сорта из туалетной бумаги второго сорта, а она в статистику не попадает
Если вдруг у вас закралась мысль, что в Украине хуже с продовольствие, а тем более потреблением колбасных изделий, чем в России или УССР, то могу сразу сказать что это полная чушь
Додано: Пон 19 лис, 2018 10:44
Отопление - 27 руб/м2, свет - 3-53 первые 85 кВт/ч и 6-20 остальные,
У сестры-пенсионерки как раз трешка-сталинка (83 м2) 58-го года постройки. У них нет ЦГВС, колонка, счет за коммуналку 5500 без кабеля, но зять ветеран-труда - скидка 50% (на него).
А насчет 15% от дохода - вспомните Кривой Рог/Смелу/Шепетоку - это как раз следствие того, что предоставленные субсидии повисают в воздухе - расходы на них поставщикам услуг никто не возмещает, а долги растут.
Насчет домашних колбас - очень верное замечание, Когда на 5 человек в стране было 2 свиньи, дома колбасу, видимо, никто не делал - все прилавки, как известно, 30 лет назад были забиты колбасой, а как стало 1 свинья на 5 человек - тут все и бросились в домашнее производство.
Я только не понял - из ЧЕГО. 6,5 млн. имеющихся в стране свиней - это максимум 500 тыс. т в убойной массе, а производство колбасных изделий сократилось аж на 600 тыс., да и сама свинина ведь с прилавков не исчезла И поголовье только падает - КАКАЯ УЖ ТУТ ДОМАШНЯЯ КОЛБАСА в массовом производстве. Как и производство мяса - 30 лет назад было 4,3 млн. т в убойном весе, стало 2,3 млн. т, а потребление мясопродуктов уже ниже физиологической нормы - 55 кг на человека против 78-ми российских, где с 30-го по 91-ый год в большинстве регионов мясо и колбаса в магазинах отсутсвовали напрочь.
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