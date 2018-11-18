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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 13:42

  Pupsik написав:"Как громко "брали" Крым, так тихо отдаем Курилы"

Россияне активно обсуждают планы Кремля вернуть Японии два острова на Курилах: Шикотан и Хабомаи.
Соцсети считают решенным делом передачу Японии Курил
В РФ активизировались российско-японские переговоры о перемирии.
Информацию уже подтвердил президент РФ Владимир Путин, заявив о готовности "работать на основе декларации 1956 года, оговаривающем передачу двух (Курильских) островов".
С его слов, Токио данную инициативу активно поддерживает.

Никаких конкретных договоренностей по этому поводу пока нет, однако россияне уверены, что возврата Курил в "родную гавань" ждать осталось недолго.
Население РФ в соцсетях бесится из-за того, что "собиратель земель" Путин на деле оказался их "разбазаривателем". Они уже предвосхищают момент, когда кремлевские пропагандисты начнут убеждать народ в необходимости передачи японцам Курил.
"Как громко мы "брали" Крым и как тихо мы отдаем Курилы... Что ж "патриоты" помалкивают о целостности и величии?" - задался вопросом один из подписчиков.

Многие выразили уверенность, что Курилы - это только начало.

"Тихонько земли отдают. Так и Китай будет забирать нужные ему территории России", - выразил уверенность пользователь соцсети.
Другие отметили, что следом за Курилами "отвалятся" Абхазия, Калининград, а также Крым.
"От сгнившей империи будут отваливаться куски, и зрелище будет захватывающим: кто раньше подсуетится, тот больше и захватит", - подчеркнул комментатор.
Не тайна для населения РФ и причины такой щедрости российского президента.
"Страна разорена, денег нет, а жить Путин и компания хотят на прежнем уровне. Не яхты же продавать", - объяснил мотивы Кремля пользователь соцсети.

Вот-вот - это (обсуждение фейковых проблем и фейковых новостей)получается гораздо лучше, чем реальных. И главное, не требует никаких аргументов - это ведь не колбасу делать или свиней выращивать.
Какое там сокращение общего поголовья с 45 до 10 млн. голов, кого это вообще волнует (кого интересует борщ, когда такие дела на кухне, как писал классик советской сатиры) когда Шикотан и Хабомаи еще чуть-чуть и отдадут японцам. Кстати, летом на Шикотане просто чудесно - детский фильм Робинзон Крузо середины 70-х, где действие происходит на тропическом острове, снят именно там.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 14:01

Для
обсуждениЯ фейковых проблем
у нас есть творческий коллектив скромных акционеров Газпрома который вкалывает тут под ником волгарь ))
Зображення
Дрова 200 это как-то по-ДэНэЭровски ))
Подолянин
 
Повідомлень: 451
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 14:27

  Подолянин написав:Для
обсуждениЯ фейковых проблем
у нас есть творческий коллектив скромных акционеров Газпрома который вкалывает тут под ником волгарь ))
Зображення
Дрова 200 это как-то по-ДэНэЭровски ))

А кому нужно жертвовать на дрова, я не понял?
Волгарь
 
Повідомлень: 5651
З нами з: 12.10.12
Подякував: 18 раз.
Подякували: 574 раз.
 
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  #<1 ... 113114115116
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