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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 113114115116
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 13:42

  Pupsik написав:"Как громко "брали" Крым, так тихо отдаем Курилы"

Россияне активно обсуждают планы Кремля вернуть Японии два острова на Курилах: Шикотан и Хабомаи.
Соцсети считают решенным делом передачу Японии Курил
В РФ активизировались российско-японские переговоры о перемирии.
Информацию уже подтвердил президент РФ Владимир Путин, заявив о готовности "работать на основе декларации 1956 года, оговаривающем передачу двух (Курильских) островов".
С его слов, Токио данную инициативу активно поддерживает.

Никаких конкретных договоренностей по этому поводу пока нет, однако россияне уверены, что возврата Курил в "родную гавань" ждать осталось недолго.
Население РФ в соцсетях бесится из-за того, что "собиратель земель" Путин на деле оказался их "разбазаривателем". Они уже предвосхищают момент, когда кремлевские пропагандисты начнут убеждать народ в необходимости передачи японцам Курил.
"Как громко мы "брали" Крым и как тихо мы отдаем Курилы... Что ж "патриоты" помалкивают о целостности и величии?" - задался вопросом один из подписчиков.

Многие выразили уверенность, что Курилы - это только начало.

"Тихонько земли отдают. Так и Китай будет забирать нужные ему территории России", - выразил уверенность пользователь соцсети.
Другие отметили, что следом за Курилами "отвалятся" Абхазия, Калининград, а также Крым.
"От сгнившей империи будут отваливаться куски, и зрелище будет захватывающим: кто раньше подсуетится, тот больше и захватит", - подчеркнул комментатор.
Не тайна для населения РФ и причины такой щедрости российского президента.
"Страна разорена, денег нет, а жить Путин и компания хотят на прежнем уровне. Не яхты же продавать", - объяснил мотивы Кремля пользователь соцсети.

Вот-вот - это (обсуждение фейковых проблем и фейковых новостей)получается гораздо лучше, чем реальных. И главное, не требует никаких аргументов - это ведь не колбасу делать или свиней выращивать.
Какое там сокращение общего поголовья с 45 до 10 млн. голов, кого это вообще волнует (кого интересует борщ, когда такие дела на кухне, как писал классик советской сатиры) когда Шикотан и Хабомаи еще чуть-чуть и отдадут японцам. Кстати, летом на Шикотане просто чудесно - детский фильм Робинзон Крузо середины 70-х, где действие происходит на тропическом острове, снят именно там.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 14:01

Для
обсуждениЯ фейковых проблем
у нас есть творческий коллектив скромных акционеров Газпрома который вкалывает тут под ником волгарь ))
Зображення
Дрова 200 это как-то по-ДэНэЭровски ))
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 14:27

  Подолянин написав:Для
обсуждениЯ фейковых проблем
у нас есть творческий коллектив скромных акционеров Газпрома который вкалывает тут под ником волгарь ))
Зображення
Дрова 200 это как-то по-ДэНэЭровски ))

А кому нужно жертвовать на дрова, я не понял?
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 14:32

После переговоров Путина и премьер-министра Японии о возможной передаче Курильских островов цена на недвижимость на Курилах резко пошла вверх, сообщают "Курилы Сегодня" со ссылкой на местные риэлторские агентства.

Курилы. Поселок Горное !
Меняю комнату 12 кв.м (приватизированная) в этом доме, 3й этаж, удобства скоро будут, на 3-комнатную кв. в Москве, на Кутузовском проспекте или на Моховой, рядом с метро.
Фуфло не предлагать, проблем с обменом не имею!

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avax
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 14:47

  avax написав:После переговоров Путина и премьер-министра Японии о возможной передаче Курильских островов цена на недвижимость на Курилах резко пошла вверх, сообщают "Курилы Сегодня" со ссылкой на местные риэлторские агентства.

Курилы. Поселок Горное !
Меняю комнату 12 кв.м (приватизированная) в этом доме, 3й этаж, удобства скоро будут, на 3-комнатную кв. в Москве, на Кутузовском проспекте или на Моховой, рядом с метро.
Фуфло не предлагать, проблем с обменом не имею!

Зображення

Навеяло, анекдот 30-ти летней давности:
Меняю квартиру с видом на Кремль на любой угол. Страны народной демократии не предлагать.
Давайте, давайте. Поскольку обсуждать экономику/социальную сферу/уровень потребления/правопорядок бессмысленно - РАЗРЫВ КРАТНЫЙ, продолжайте в том же духе. Мемы/фейки/цитаты неизвестно кого. Да и понятно почему - даже колбаса и очередь на фото при детальном рассмотрении приводит весьма однозначным выводам - ее потребление уменьшилось с 16,3 (в весьма несытные советские времена) аж до 7 кг в год!!!, т.е. 20 гр/день на человека (конечно, для тех, кто на форуме именно спорит, а не для тех, для кого форум - профессион де фуа)
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:10

Re: Імперські амбіції сусіда

  Волгарь написав:Поскольку обсуждать экономику/социальную сферу/уровень потребления/правопорядок бессмысленно - РАЗРЫВ КРАТНЫЙ


Нагадайте розмір розриву у споживанні на росії в порівнянні з Канадою або Республікою Корея! ;)
V2
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:15

Re: Імперські амбіції сусіда

Волгарь написав:
  Pupsik написав:"Как громко "брали" Крым, так тихо отдаем Курилы"

Россияне активно обсуждают планы Кремля вернуть Японии два острова на Курилах: Шикотан и Хабомаи.
Соцсети считают решенным делом передачу Японии Курил
В РФ активизировались российско-японские переговоры о перемирии.
Информацию уже подтвердил президент РФ Владимир Путин, заявив о готовности "работать на основе декларации 1956 года, оговаривающем передачу двух (Курильских) островов".
С его слов, Токио данную инициативу активно поддерживает.

Никаких конкретных договоренностей по этому поводу пока нет, однако россияне уверены, что возврата Курил в "родную гавань" ждать осталось недолго.
Население РФ в соцсетях бесится из-за того, что "собиратель земель" Путин на деле оказался их "разбазаривателем". Они уже предвосхищают момент, когда кремлевские пропагандисты начнут убеждать народ в необходимости передачи японцам Курил.
"Как громко мы "брали" Крым и как тихо мы отдаем Курилы... Что ж "патриоты" помалкивают о целостности и величии?" - задался вопросом один из подписчиков.

Многие выразили уверенность, что Курилы - это только начало.

"Тихонько земли отдают. Так и Китай будет забирать нужные ему территории России", - выразил уверенность пользователь соцсети.
Другие отметили, что следом за Курилами "отвалятся" Абхазия, Калининград, а также Крым.
"От сгнившей империи будут отваливаться куски, и зрелище будет захватывающим: кто раньше подсуетится, тот больше и захватит", - подчеркнул комментатор.
Не тайна для населения РФ и причины такой щедрости российского президента.
"Страна разорена, денег нет, а жить Путин и компания хотят на прежнем уровне. Не яхты же продавать", - объяснил мотивы Кремля пользователь соцсети.

Вот-вот - это (обсуждение фейковых проблем и фейковых новостей)получается гораздо лучше, чем реальных. И главное, не требует никаких аргументов - это ведь не колбасу делать или свиней выращивать.
Какое там сокращение общего поголовья с 45 до 10 млн. голов, кого это вообще волнует (кого интересует борщ, когда такие дела на кухне, как писал классик советской сатиры) когда Шикотан и Хабомаи еще чуть-чуть и отдадут японцам. Кстати, летом на Шикотане просто чудесно - детский фильм Робинзон Крузо середины 70-х, где действие происходит на тропическом острове, снят именно там.



Пишите правильно. В скором времени на ЯПОНСКОМ ОСТРОВЕ шикотане:-)

Зы. Слеза наворачивается, от того как он переживает за Смилу, где местная власть не поделила с частниками котельные. А вот за «исконно рузкий» остров Шикотан, у него душа не болит.

Только зрада, сразу а че там у хохлов? Хохлы живы, а вот у недоимперии острова то и тютю:-)
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:23

  V2 написав:
  Волгарь написав:Поскольку обсуждать экономику/социальную сферу/уровень потребления/правопорядок бессмысленно - РАЗРЫВ КРАТНЫЙ


Нагадайте розмір розриву у споживанні на росії в порівнянні з Канадою або Республікою Корея! ;)

Думаю, что он будет значительно меньший, чем Вам кажется, если учесть всего 2 фактора - процент людей, имеющих собственное жилье и владеющих загородными домами и земельными участками. Уверяю Вас, Украина тоже не сильно отстала бы от указанных Вами стран в этом списке. У нас соседка по деревне (журналистка местной газетки) стажировалась месяц в США. Когда она случайно рассказала в редакции провинциальной газетs, что у нее квартира в 800 square foots без единой копейки mortage debt, дом в деревне в 1500 square foots и 5 акров земли в 1,5 км от водохранилища, ей никто не поверил - пришлось демонстрировать фото. Оказалось, что higher middle class, к которому привыкли себя относить ее собеседники, о подобном может лишь мечтать
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:25

Волгарь
Ось бачите, як добре, - вже й США обігнали!
Тільки бабусі в черзі за дешевою ковбасою про це чомусь не знають ;)
V2
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:47

  V2 написав:Волгарь
Ось бачите, як добре, - вже й США обігнали!
Тільки бабусі в черзі за дешевою ковбасою про це чомусь не знають ;)

Простите, Вы когда-нибудь видели, ЧТО творится на распродажах в США?
Все зависит от того, как и чем мерить благосостояние - в благополучной Германии собственным жильем владеет менее 50% населения, а в чуть менее благополучной Англии спать при t выше 16 С зимой - почти привилегия.
Тему колбасы я бы вообще не поднимал - см. статистику на предыдущей странице. И ведь возразить нечего - ЖИВОТНОВОДСТВО В СТРАНЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УГРОБИЛИ.
Имея, как это не парадоксально, 30 млн. га лучших в мире черноземов южнее 52-ой широты, где скот может пастись на подножном корму с апреля по конец октября.
Волгарь
 
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