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Політика та гроші / Імперські амбіції сусіда Імперські амбіції сусіда + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 113114115116 Додано: Пон 19 лис, 2018 13:42 Pupsik написав: "Как громко "брали" Крым, так тихо отдаем Курилы"



Россияне активно обсуждают планы Кремля вернуть Японии два острова на Курилах: Шикотан и Хабомаи.

Соцсети считают решенным делом передачу Японии Курил

В РФ активизировались российско-японские переговоры о перемирии.

Информацию уже подтвердил президент РФ Владимир Путин, заявив о готовности "работать на основе декларации 1956 года, оговаривающем передачу двух (Курильских) островов".

С его слов, Токио данную инициативу активно поддерживает.



Никаких конкретных договоренностей по этому поводу пока нет, однако россияне уверены, что возврата Курил в "родную гавань" ждать осталось недолго.

Население РФ в соцсетях бесится из-за того, что "собиратель земель" Путин на деле оказался их "разбазаривателем". Они уже предвосхищают момент, когда кремлевские пропагандисты начнут убеждать народ в необходимости передачи японцам Курил.

"Как громко мы "брали" Крым и как тихо мы отдаем Курилы... Что ж "патриоты" помалкивают о целостности и величии?" - задался вопросом один из подписчиков.



Многие выразили уверенность, что Курилы - это только начало.



"Тихонько земли отдают. Так и Китай будет забирать нужные ему территории России", - выразил уверенность пользователь соцсети.

Другие отметили, что следом за Курилами "отвалятся" Абхазия, Калининград, а также Крым.

"От сгнившей империи будут отваливаться куски, и зрелище будет захватывающим: кто раньше подсуетится, тот больше и захватит", - подчеркнул комментатор.

Не тайна для населения РФ и причины такой щедрости российского президента.

"Страна разорена, денег нет, а жить Путин и компания хотят на прежнем уровне. Не яхты же продавать", - объяснил мотивы Кремля пользователь соцсети. Россияне активно обсуждают планы Кремля вернуть Японии два острова на Курилах: Шикотан и Хабомаи.Соцсети считают решенным делом передачу Японии КурилВ РФ активизировались российско-японские переговоры о перемирии.Информацию уже подтвердил президент РФ Владимир Путин, заявив о готовности "работать на основе декларации 1956 года, оговаривающем передачу двух (Курильских) островов".С его слов, Токио данную инициативу активно поддерживает.Никаких конкретных договоренностей по этому поводу пока нет, однако россияне уверены, что возврата Курил в "родную гавань" ждать осталось недолго.Население РФ в соцсетях бесится из-за того, что "собиратель земель" Путин на деле оказался их "разбазаривателем". Они уже предвосхищают момент, когда кремлевские пропагандисты начнут убеждать народ в необходимости передачи японцам Курил."Как громко мы "брали" Крым и как тихо мы отдаем Курилы... Что ж "патриоты" помалкивают о целостности и величии?" - задался вопросом один из подписчиков.Многие выразили уверенность, что Курилы - это только начало."Тихонько земли отдают. Так и Китай будет забирать нужные ему территории России", - выразил уверенность пользователь соцсети.Другие отметили, что следом за Курилами "отвалятся" Абхазия, Калининград, а также Крым."От сгнившей империи будут отваливаться куски, и зрелище будет захватывающим: кто раньше подсуетится, тот больше и захватит", - подчеркнул комментатор.Не тайна для населения РФ и причины такой щедрости российского президента."Страна разорена, денег нет, а жить Путин и компания хотят на прежнем уровне. Не яхты же продавать", - объяснил мотивы Кремля пользователь соцсети.

Вот-вот - это ( обсуждение фейковых проблем и фейковых новостей) получается гораздо лучше, чем реальных. И главное, не требует никаких аргументов - это ведь не колбасу делать или свиней выращивать.

Какое там сокращение общего поголовья с 45 до 10 млн. голов, кого это вообще волнует ( кого интересует борщ, когда такие дела на кухне , как писал классик советской сатиры) когда Шикотан и Хабомаи еще чуть-чуть и отдадут японцам. Кстати, летом на Шикотане просто чудесно - детский фильм Робинзон Крузо середины 70-х, где действие происходит на тропическом острове, снят именно там. Вот-вот - это (получается гораздо лучше, чем реальных. И главное, не требует никаких аргументов - это ведь не колбасу делать или свиней выращивать.Какое там сокращение общего поголовья с 45 до 10 млн. голов, кого это вообще волнует (, как писал классик советской сатиры) когда Шикотан и Хабомаи еще чуть-чуть и отдадут японцам. Кстати, летом на Шикотане просто чудесно - детский фильмсередины 70-х, где действие происходит на тропическом острове, снят именно там. Волгарь Повідомлень: 5658 З нами з: 12.10.12 Подякував: 17 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лис, 2018 14:01 обсуждениЯ фейковых проблем у нас есть творческий коллектив скромных акционеров Газпрома который вкалывает тут под ником волгарь ))



Дрова 200 это как-то по-ДэНэЭровски )) Дляу нас есть творческий коллектив скромных акционеров Газпрома который вкалывает тут под ником волгарь ))Дроваэто как-то по-ДэНэЭровски )) Подолянин Повідомлень: 451 З нами з: 25.05.14 Подякував: 14 раз. Подякували: 83 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лис, 2018 14:27 Подолянин написав: Для обсуждениЯ фейковых проблем у нас есть творческий коллектив скромных акционеров Газпрома который вкалывает тут под ником волгарь ))



Дрова 200 это как-то по-ДэНэЭровски )) Дляу нас есть творческий коллектив скромных акционеров Газпрома который вкалывает тут под ником волгарь ))Дроваэто как-то по-ДэНэЭровски ))

А кому нужно жертвовать на дрова, я не понял? А кому нужно жертвовать на дрова, я не понял? Волгарь Повідомлень: 5658 З нами з: 12.10.12 Подякував: 17 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лис, 2018 14:32



Курилы. Поселок Горное !

Меняю комнату 12 кв.м (приватизированная) в этом доме, 3й этаж, удобства скоро будут, на 3-комнатную кв. в Москве, на Кутузовском проспекте или на Моховой, рядом с метро.

Фуфло не предлагать, проблем с обменом не имею!



После переговоров Путина и премьер-министра Японии о возможной передаче Курильских островов цена на недвижимость на Курилах резко пошла вверх, сообщают "Курилы Сегодня" со ссылкой на местные риэлторские агентства.Курилы. Поселок Горное !Меняю комнату 12 кв.м (приватизированная) в этом доме, 3й этаж, удобства скоро будут, на 3-комнатную кв. в Москве, на Кутузовском проспекте или на Моховой, рядом с метро.Фуфло не предлагать, проблем с обменом не имею! avax Повідомлень: 1199 З нами з: 16.09.09 Подякував: 15 раз. Подякували: 109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лис, 2018 14:47 avax написав: После переговоров Путина и премьер-министра Японии о возможной передаче Курильских островов цена на недвижимость на Курилах резко пошла вверх, сообщают "Курилы Сегодня" со ссылкой на местные риэлторские агентства.



Курилы. Поселок Горное !

Меняю комнату 12 кв.м (приватизированная) в этом доме, 3й этаж, удобства скоро будут, на 3-комнатную кв. в Москве, на Кутузовском проспекте или на Моховой, рядом с метро.

Фуфло не предлагать, проблем с обменом не имею!



После переговоров Путина и премьер-министра Японии о возможной передаче Курильских островов цена на недвижимость на Курилах резко пошла вверх, сообщают "Курилы Сегодня" со ссылкой на местные риэлторские агентства.Курилы. Поселок Горное !Меняю комнату 12 кв.м (приватизированная) в этом доме, 3й этаж, удобства скоро будут, на 3-комнатную кв. в Москве, на Кутузовском проспекте или на Моховой, рядом с метро.Фуфло не предлагать, проблем с обменом не имею!

Навеяло, анекдот 30-ти летней давности:

Меняю квартиру с видом на Кремль на любой угол. Страны народной демократии не предлагать.

Давайте, давайте. Поскольку обсуждать экономику/социальную сферу/уровень потребления/правопорядок бессмысленно - РАЗРЫВ КРАТНЫЙ, продолжайте в том же духе. Мемы/фейки/цитаты неизвестно кого. Да и понятно почему - даже колбаса и очередь на фото при детальном рассмотрении приводит весьма однозначным выводам - ее потребление уменьшилось с 16,3 (в весьма несытные советские времена) аж до 7 кг в год!!!, т.е. 20 гр/день на человека (конечно, для тех, кто на форуме именно спорит, а не для тех, для кого форум - профессион де фуа) Навеяло, анекдот 30-ти летней давности:Давайте, давайте. Поскольку обсуждать экономику/социальную сферу/уровень потребления/правопорядок бессмысленно - РАЗРЫВ КРАТНЫЙ, продолжайте в том же духе. Мемы/фейки/цитаты неизвестно кого. Да и понятно почему - даже колбаса и очередь на фото при детальном рассмотрении приводит весьма однозначным выводам - ее потребление уменьшилось с 16,3 (в весьма несытные советские времена) аж до 7 кг в год!!!, т.е. 20 гр/день на человека (конечно, для тех, кто на форуме именно спорит, а не для тех, для кого форум - профессион де фуа) Волгарь Повідомлень: 5658 З нами з: 12.10.12 Подякував: 17 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лис, 2018 15:10 Re: Імперські амбіції сусіда Волгарь написав: Поскольку обсуждать экономику/социальную сферу/уровень потребления/правопорядок бессмысленно - РАЗРЫВ КРАТНЫЙ Поскольку обсуждать экономику/социальную сферу/уровень потребления/правопорядок бессмысленно - РАЗРЫВ КРАТНЫЙ



Нагадайте розмір розриву у споживанні на росії в порівнянні з Канадою або Республікою Корея! Нагадайте розмір розриву у споживанні на росії в порівнянні з Канадою або Республікою Корея! V2 4 Повідомлень: 5499 З нами з: 03.07.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 828 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лис, 2018 15:15 Re: Імперські амбіції сусіда Волгарь написав: Pupsik написав: "Как громко "брали" Крым, так тихо отдаем Курилы"



Россияне активно обсуждают планы Кремля вернуть Японии два острова на Курилах: Шикотан и Хабомаи.

Соцсети считают решенным делом передачу Японии Курил

В РФ активизировались российско-японские переговоры о перемирии.

Информацию уже подтвердил президент РФ Владимир Путин, заявив о готовности "работать на основе декларации 1956 года, оговаривающем передачу двух (Курильских) островов".

С его слов, Токио данную инициативу активно поддерживает.



Никаких конкретных договоренностей по этому поводу пока нет, однако россияне уверены, что возврата Курил в "родную гавань" ждать осталось недолго.

Население РФ в соцсетях бесится из-за того, что "собиратель земель" Путин на деле оказался их "разбазаривателем". Они уже предвосхищают момент, когда кремлевские пропагандисты начнут убеждать народ в необходимости передачи японцам Курил.

"Как громко мы "брали" Крым и как тихо мы отдаем Курилы... Что ж "патриоты" помалкивают о целостности и величии?" - задался вопросом один из подписчиков.



Многие выразили уверенность, что Курилы - это только начало.



"Тихонько земли отдают. Так и Китай будет забирать нужные ему территории России", - выразил уверенность пользователь соцсети.

Другие отметили, что следом за Курилами "отвалятся" Абхазия, Калининград, а также Крым.

"От сгнившей империи будут отваливаться куски, и зрелище будет захватывающим: кто раньше подсуетится, тот больше и захватит", - подчеркнул комментатор.

Не тайна для населения РФ и причины такой щедрости российского президента.

"Страна разорена, денег нет, а жить Путин и компания хотят на прежнем уровне. Не яхты же продавать", - объяснил мотивы Кремля пользователь соцсети. Россияне активно обсуждают планы Кремля вернуть Японии два острова на Курилах: Шикотан и Хабомаи.Соцсети считают решенным делом передачу Японии КурилВ РФ активизировались российско-японские переговоры о перемирии.Информацию уже подтвердил президент РФ Владимир Путин, заявив о готовности "работать на основе декларации 1956 года, оговаривающем передачу двух (Курильских) островов".С его слов, Токио данную инициативу активно поддерживает.Никаких конкретных договоренностей по этому поводу пока нет, однако россияне уверены, что возврата Курил в "родную гавань" ждать осталось недолго.Население РФ в соцсетях бесится из-за того, что "собиратель земель" Путин на деле оказался их "разбазаривателем". Они уже предвосхищают момент, когда кремлевские пропагандисты начнут убеждать народ в необходимости передачи японцам Курил."Как громко мы "брали" Крым и как тихо мы отдаем Курилы... Что ж "патриоты" помалкивают о целостности и величии?" - задался вопросом один из подписчиков.Многие выразили уверенность, что Курилы - это только начало."Тихонько земли отдают. Так и Китай будет забирать нужные ему территории России", - выразил уверенность пользователь соцсети.Другие отметили, что следом за Курилами "отвалятся" Абхазия, Калининград, а также Крым."От сгнившей империи будут отваливаться куски, и зрелище будет захватывающим: кто раньше подсуетится, тот больше и захватит", - подчеркнул комментатор.Не тайна для населения РФ и причины такой щедрости российского президента."Страна разорена, денег нет, а жить Путин и компания хотят на прежнем уровне. Не яхты же продавать", - объяснил мотивы Кремля пользователь соцсети.

Вот-вот - это ( обсуждение фейковых проблем и фейковых новостей) получается гораздо лучше, чем реальных. И главное, не требует никаких аргументов - это ведь не колбасу делать или свиней выращивать.

Какое там сокращение общего поголовья с 45 до 10 млн. голов, кого это вообще волнует ( кого интересует борщ, когда такие дела на кухне , как писал классик советской сатиры) когда Шикотан и Хабомаи еще чуть-чуть и отдадут японцам. Кстати, летом на Шикотане просто чудесно - детский фильм Робинзон Крузо середины 70-х, где действие происходит на тропическом острове, снят именно там. Вот-вот - это (получается гораздо лучше, чем реальных. И главное, не требует никаких аргументов - это ведь не колбасу делать или свиней выращивать.Какое там сокращение общего поголовья с 45 до 10 млн. голов, кого это вообще волнует (, как писал классик советской сатиры) когда Шикотан и Хабомаи еще чуть-чуть и отдадут японцам. Кстати, летом на Шикотане просто чудесно - детский фильмсередины 70-х, где действие происходит на тропическом острове, снят именно там.





Пишите правильно. В скором времени на ЯПОНСКОМ ОСТРОВЕ шикотане:-)



Зы. Слеза наворачивается, от того как он переживает за Смилу, где местная власть не поделила с частниками котельные. А вот за «исконно рузкий» остров Шикотан, у него душа не болит.



Только зрада, сразу а че там у хохлов? Хохлы живы, а вот у недоимперии острова то и тютю:-) Пишите правильно. В скором времени на ЯПОНСКОМ ОСТРОВЕ шикотане:-)Зы. Слеза наворачивается, от того как он переживает за Смилу, где местная власть не поделила с частниками котельные. А вот за «исконно рузкий» остров Шикотан, у него душа не болит.Только зрада, сразу а че там у хохлов? Хохлы живы, а вот у недоимперии острова то и тютю:-) Провидец Повідомлень: 106 З нами з: 04.02.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лис, 2018 15:23 V2 написав: Волгарь написав: Поскольку обсуждать экономику/социальную сферу/уровень потребления/правопорядок бессмысленно - РАЗРЫВ КРАТНЫЙ Поскольку обсуждать экономику/социальную сферу/уровень потребления/правопорядок бессмысленно - РАЗРЫВ КРАТНЫЙ



Нагадайте розмір розриву у споживанні на росії в порівнянні з Канадою або Республікою Корея! Нагадайте розмір розриву у споживанні на росії в порівнянні з Канадою або Республікою Корея!

Думаю, что он будет значительно меньший, чем Вам кажется, если учесть всего 2 фактора - процент людей, имеющих собственное жилье и владеющих загородными домами и земельными участками. Уверяю Вас, Украина тоже не сильно отстала бы от указанных Вами стран в этом списке. У нас соседка по деревне (журналистка местной газетки) стажировалась месяц в США. Когда она случайно рассказала в редакции провинциальной газетs, что у нее квартира в 800 square foots без единой копейки mortage debt, дом в деревне в 1500 square foots и 5 акров земли в 1,5 км от водохранилища, ей никто не поверил - пришлось демонстрировать фото. Оказалось, что higher middle class, к которому привыкли себя относить ее собеседники, о подобном может лишь мечтать Думаю, что он будет значительно меньший, чем Вам кажется, если учесть всего 2 фактора - процент людей, имеющих собственное жилье и владеющих загородными домами и земельными участками. Уверяю Вас, Украина тоже не сильно отстала бы от указанных Вами стран в этом списке. У нас соседка по деревне (журналистка местной газетки) стажировалась месяц в США. Когда она случайно рассказала в редакции провинциальной газетs, что у нее квартира в 800 square foots без единой копейки mortage debt, дом в деревне в 1500 square foots и 5 акров земли в 1,5 км от водохранилища, ей никто не поверил - пришлось демонстрировать фото. Оказалось, что higher middle class, к которому привыкли себя относить ее собеседники, о подобном может лишь мечтать Волгарь Повідомлень: 5658 З нами з: 12.10.12 Подякував: 17 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лис, 2018 15:25 Волгарь

Ось бачите, як добре, - вже й США обігнали!

Тільки бабусі в черзі за дешевою ковбасою про це чомусь не знають Ось бачите, як добре, - вже й США обігнали!Тільки бабусі в черзі за дешевою ковбасою про це чомусь не знають V2 4 Повідомлень: 5499 З нами з: 03.07.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 828 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лис, 2018 15:47 V2 написав: Волгарь

Ось бачите, як добре, - вже й США обігнали!

Тільки бабусі в черзі за дешевою ковбасою про це чомусь не знають Ось бачите, як добре, - вже й США обігнали!Тільки бабусі в черзі за дешевою ковбасою про це чомусь не знають

Простите, Вы когда-нибудь видели, ЧТО творится на распродажах в США?

Все зависит от того, как и чем мерить благосостояние - в благополучной Германии собственным жильем владеет менее 50% населения, а в чуть менее благополучной Англии спать при t выше 16 С зимой - почти привилегия.

Тему колбасы я бы вообще не поднимал - см. статистику на предыдущей странице. И ведь возразить нечего - ЖИВОТНОВОДСТВО В СТРАНЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УГРОБИЛИ.

Имея, как это не парадоксально, 30 млн. га лучших в мире черноземов южнее 52-ой широты, где скот может пастись на подножном корму с апреля по конец октября. Простите, Вы когда-нибудь видели, ЧТО творится на распродажах в США?Все зависит от того, как и чем мерить благосостояние - в благополучной Германии собственным жильем владеет менее 50% населения, а в чуть менее благополучной Англии спать при t выше 16 С зимой - почти привилегия.Тему колбасы я бы вообще не поднимал - см. статистику на предыдущей странице. И ведь возразить нечего - ЖИВОТНОВОДСТВО В СТРАНЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УГРОБИЛИ.Имея, как это не парадоксально, 30 млн. га лучших в мире черноземов южнее 52-ой широты, где скот может пастись на подножном корму с апреля по конец октября. Волгарь Повідомлень: 5658 З нами з: 12.10.12 Подякував: 17 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 113114115116 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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