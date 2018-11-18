Волгарь написав:
Простите, Вы когда-нибудь видели, ЧТО творится на распродажах в США?
Все зависит от того, как и чем мерить благосостояние - в благополучной Германии собственным жильем владеет менее 50% населения, а в чуть менее благополучной Англии спать при t выше 16 С зимой - почти привилегия.
Тему колбасы я бы вообще не поднимал - см. статистику на предыдущей странице. И ведь возразить нечего - ЖИВОТНОВОДСТВО В СТРАНЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УГРОБИЛИ.
Имея, как это не парадоксально, 30 млн. га лучших в мире черноземов южнее 52-ой широты, где скот может пастись на подножном корму с апреля по конец октября.
Дивно. А в інтернеті пишуть, що олігархи рф люблять жити Англії, а не навпаки.
З поневіряннь ЄДИНОЇ сім'ї німців, які намагалися переїхати в ватастан, Не ржав тільки лінивий.
О. Піськов сказав що Шикотан віддамо, і це буде не боляче:-)
Волгарь, давай про користь розбазарювання ватастана.
А шо Іскандери, ще сміються?