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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 114115116117
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 16:27

  Волгарь написав:
  V2 написав:Волгарь
Ось бачите, як добре, - вже й США обігнали!
Тільки бабусі в черзі за дешевою ковбасою про це чомусь не знають ;)

Простите, Вы когда-нибудь видели, ЧТО творится на распродажах в США?
Все зависит от того, как и чем мерить благосостояние - в благополучной Германии собственным жильем владеет менее 50% населения, а в чуть менее благополучной Англии спать при t выше 16 С зимой - почти привилегия.
Тему колбасы я бы вообще не поднимал - см. статистику на предыдущей странице. И ведь возразить нечего - ЖИВОТНОВОДСТВО В СТРАНЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УГРОБИЛИ.
Имея, как это не парадоксально, 30 млн. га лучших в мире черноземов южнее 52-ой широты, где скот может пастись на подножном корму с апреля по конец октября.


Дивно. А в інтернеті пишуть, що олігархи рф люблять жити Англії, а не навпаки.
З поневіряннь ЄДИНОЇ сім'ї німців, які намагалися переїхати в ватастан, Не ржав тільки лінивий.

О. Піськов сказав що Шикотан віддамо, і це буде не боляче:-)

Волгарь, давай про користь розбазарювання ватастана.
А шо Іскандери, ще сміються?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 19:39

Одна из финских партий заявила, что необходим пересмотр вопроса территориальных приобретений СССР по итогам Второй мировой войны. Финляндия должна начать требовать возвращения трех отторгнутых от нее территорий.(С)
Зображення

https://twitter.com/hashtag/karjalataka ... nal.com%2F
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 19:53

  Волгарь написав:Вот-вот - это (обсуждение фейковых проблем и фейковых новостей)получается гораздо лучше, чем реальных. И главное, не требует никаких аргументов - это ведь не колбасу делать или свиней выращивать.


:mrgreen: да вы там совсем уже обалдели - свиней выращиваете...когда весь мир свиней разводит...
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