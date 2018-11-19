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Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 19 лис, 2018 16:27
Волгарь написав: V2 написав:Волгарь
Ось бачите, як добре, - вже й США обігнали!
Тільки бабусі в черзі за дешевою ковбасою про це чомусь не знають
Простите, Вы когда-нибудь видели, ЧТО творится на распродажах в США?
Все зависит от того, как и чем мерить благосостояние - в благополучной Германии собственным жильем владеет менее 50% населения, а в чуть менее благополучной Англии спать при t выше 16 С зимой - почти привилегия.
Тему колбасы я бы вообще не поднимал - см. статистику на предыдущей странице. И ведь возразить нечего - ЖИВОТНОВОДСТВО В СТРАНЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УГРОБИЛИ.
Имея, как это не парадоксально, 30 млн. га лучших в мире черноземов южнее 52-ой широты, где скот может пастись на подножном корму с апреля по конец октября.
Дивно. А в інтернеті пишуть, що олігархи рф люблять жити Англії, а не навпаки.
З поневіряннь ЄДИНОЇ сім'ї німців, які намагалися переїхати в ватастан, Не ржав тільки лінивий.
О. Піськов сказав що Шикотан віддамо, і це буде не боляче:-)
Волгарь, давай про користь розбазарювання ватастана.
А шо Іскандери, ще сміються?
Всім процвітання!
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Додано: Пон 19 лис, 2018 19:53
Волгарь написав:
Вот-вот - это (обсуждение фейковых проблем и фейковых новостей)
получается гораздо лучше, чем реальных. И главное, не требует никаких аргументов - это ведь не колбасу делать или свиней выращивать
.
да вы там совсем уже обалдели - свиней выращиваете...когда весь мир свиней разводит...
Слава Україні! /читаю усіх/
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