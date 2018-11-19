|
|
|
Імперські амбіції сусіда
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 19 лис, 2018 16:27
Волгарь написав: V2 написав:Волгарь
Ось бачите, як добре, - вже й США обігнали!
Тільки бабусі в черзі за дешевою ковбасою про це чомусь не знають
Простите, Вы когда-нибудь видели, ЧТО творится на распродажах в США?
Все зависит от того, как и чем мерить благосостояние - в благополучной Германии собственным жильем владеет менее 50% населения, а в чуть менее благополучной Англии спать при t выше 16 С зимой - почти привилегия.
Тему колбасы я бы вообще не поднимал - см. статистику на предыдущей странице. И ведь возразить нечего - ЖИВОТНОВОДСТВО В СТРАНЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УГРОБИЛИ.
Имея, как это не парадоксально, 30 млн. га лучших в мире черноземов южнее 52-ой широты, где скот может пастись на подножном корму с апреля по конец октября.
Дивно. А в інтернеті пишуть, що олігархи рф люблять жити Англії, а не навпаки.
З поневіряннь ЄДИНОЇ сім'ї німців, які намагалися переїхати в ватастан, Не ржав тільки лінивий.
О. Піськов сказав що Шикотан віддамо, і це буде не боляче:-)
Волгарь, давай про користь розбазарювання ватастана.
А шо Іскандери, ще сміються?
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 13556
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 1770 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 лис, 2018 19:53
Волгарь написав:
Вот-вот - это (обсуждение фейковых проблем и фейковых новостей)
получается гораздо лучше, чем реальных. И главное, не требует никаких аргументов - это ведь не колбасу делать или свиней выращивать
.
да вы там совсем уже обалдели - свиней выращиваете...когда весь мир свиней разводит...
Слава Україні! /читаю усіх/
-
Pupsik
-
-
- Повідомлень: 3064
- З нами з: 07.06.12
- Подякував: 700 раз.
- Подякували: 700 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 лис, 2018 22:37
Волгарь написав: V2 написав: Волгарь написав:
Поскольку обсуждать экономику/социальную сферу/уровень потребления/правопорядок бессмысленно - РАЗРЫВ КРАТНЫЙ
Нагадайте розмір розриву у споживанні на росії в порівнянні з Канадою або Республікою Корея!
Думаю, что он будет значительно меньший, чем Вам кажется, если учесть всего 2 фактора - процент людей, имеющих собственное жилье и владеющих загородными домами и земельными участками. Уверяю Вас, Украина тоже не сильно отстала бы от указанных Вами стран в этом списке. У нас соседка по деревне
(журналистка местной газетки) стажировалась месяц в США. Когда она случайно рассказала в редакции провинциальной газетs, что у нее квартира в 800 square foots без единой копейки mortage debt, дом в деревне в 1500 square foots и 5 акров земли в 1,5 км от водохранилища, ей никто не поверил - пришлось демонстрировать фото. Оказалось, что higher middle class, к которому привыкли себя относить ее собеседники, о подобном может лишь мечтать
Да, конечно, американский higher middle class может только мечтать о квартире в деревне какого-нибудь Усть-Зажопинска.
И, кстати, почему деревня? Предыдущий владелец аккаунта говорил, что он живет в Н. Новгороде.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 3180
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 269 раз.
- Подякували: 463 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 лис, 2018 22:48
Sommer написав:
И, кстати, почему деревня? Предыдущий владелец аккаунта говорил, что он живет в Н. Новгороде.
В деревне у человека имение, а живет он в Нижнем.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 8526
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2453 раз.
- Подякували: 3436 раз.
-
- Профіль
-
14
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|