Додано: Вів 20 лис, 2018 10:00

freeze написав: Sommer написав: И, кстати, почему деревня? Предыдущий владелец аккаунта говорил, что он живет в Н. Новгороде. И, кстати, почему деревня? Предыдущий владелец аккаунта говорил, что он живет в Н. Новгороде.



В деревне у человека имение, а живет он в Нижнем. В деревне у человека имение, а живет он в Нижнем.

да вы там совсем уже обалдели - свиней выращиваете...когда весь мир свиней разводит..

Ну, какое имение - дом в 150 м2 (из которых 60 - крытый двор), 15 соток усада и 4 Га земли за околицей, которую местный фермер засевает овсом. Правда, хороший лес с грибами/ягодами и 1,5 км до Горьковского моря и сранительно теплый микроклимат - вызревает виноград, в этом году собрали 3 ведра. Да вот еще федеральные деньги выделили на плотину через Волгу, которая сократит дорогу к нам с Московского шоссе км на 30....Простите, термин РАЗВОДЯТ предполагает, что поголовье с/х животных РАСТЕТ, а если оно уменьшается от 3 до 7 раз, то именно ВЫРАЩИВАЮТ от опороса до забоя. Кстати, то, что на Украине из 3,75 млн голов КРС 2 млн. - молочные коровы, неопровержимо свидетельствует о 2-х вещах:1. В стране полностью отсутствует мясной скот - все бычки ителочки получены исключительно от дойных коров.2. Поголовье будет продолжать сокращаться и довольно стремительно и дальше, т.к. количество приплода от отела (судя по статистике) меньше, чем поголовье производителей + ежегодная неизбежная выбраковка молочного стада.