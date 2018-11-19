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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 114115116117
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 16:27

  Волгарь написав:
  V2 написав:Волгарь
Ось бачите, як добре, - вже й США обігнали!
Тільки бабусі в черзі за дешевою ковбасою про це чомусь не знають ;)

Простите, Вы когда-нибудь видели, ЧТО творится на распродажах в США?
Все зависит от того, как и чем мерить благосостояние - в благополучной Германии собственным жильем владеет менее 50% населения, а в чуть менее благополучной Англии спать при t выше 16 С зимой - почти привилегия.
Тему колбасы я бы вообще не поднимал - см. статистику на предыдущей странице. И ведь возразить нечего - ЖИВОТНОВОДСТВО В СТРАНЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УГРОБИЛИ.
Имея, как это не парадоксально, 30 млн. га лучших в мире черноземов южнее 52-ой широты, где скот может пастись на подножном корму с апреля по конец октября.


Дивно. А в інтернеті пишуть, що олігархи рф люблять жити Англії, а не навпаки.
З поневіряннь ЄДИНОЇ сім'ї німців, які намагалися переїхати в ватастан, Не ржав тільки лінивий.

О. Піськов сказав що Шикотан віддамо, і це буде не боляче:-)

Волгарь, давай про користь розбазарювання ватастана.
А шо Іскандери, ще сміються?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 19:39

Одна из финских партий заявила, что необходим пересмотр вопроса территориальных приобретений СССР по итогам Второй мировой войны. Финляндия должна начать требовать возвращения трех отторгнутых от нее территорий.(С)
Зображення

https://twitter.com/hashtag/karjalataka ... nal.com%2F
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 19:53

  Волгарь написав:Вот-вот - это (обсуждение фейковых проблем и фейковых новостей)получается гораздо лучше, чем реальных. И главное, не требует никаких аргументов - это ведь не колбасу делать или свиней выращивать.


:mrgreen: да вы там совсем уже обалдели - свиней выращиваете...когда весь мир свиней разводит...
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 22:37

  Волгарь написав:
  V2 написав:
  Волгарь написав:Поскольку обсуждать экономику/социальную сферу/уровень потребления/правопорядок бессмысленно - РАЗРЫВ КРАТНЫЙ


Нагадайте розмір розриву у споживанні на росії в порівнянні з Канадою або Республікою Корея! ;)

Думаю, что он будет значительно меньший, чем Вам кажется, если учесть всего 2 фактора - процент людей, имеющих собственное жилье и владеющих загородными домами и земельными участками. Уверяю Вас, Украина тоже не сильно отстала бы от указанных Вами стран в этом списке. У нас соседка по деревне (журналистка местной газетки) стажировалась месяц в США. Когда она случайно рассказала в редакции провинциальной газетs, что у нее квартира в 800 square foots без единой копейки mortage debt, дом в деревне в 1500 square foots и 5 акров земли в 1,5 км от водохранилища, ей никто не поверил - пришлось демонстрировать фото. Оказалось, что higher middle class, к которому привыкли себя относить ее собеседники, о подобном может лишь мечтать


Да, конечно, американский higher middle class может только мечтать о квартире в деревне какого-нибудь Усть-Зажопинска. :mrgreen:

И, кстати, почему деревня? Предыдущий владелец аккаунта говорил, что он живет в Н. Новгороде.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 22:48

  Sommer написав:И, кстати, почему деревня? Предыдущий владелец аккаунта говорил, что он живет в Н. Новгороде.


В деревне у человека имение, а живет он в Нижнем.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 09:44

  freeze написав:
  Sommer написав:И, кстати, почему деревня? Предыдущий владелец аккаунта говорил, что он живет в Н. Новгороде.


В деревне у человека имение, а живет он в Нижнем.


Були в гостях?
V2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 09:51

  V2 написав:
  freeze написав:
  Sommer написав:И, кстати, почему деревня? Предыдущий владелец аккаунта говорил, что он живет в Н. Новгороде.


В деревне у человека имение, а живет он в Нижнем.


Були в гостях?


Вроде Волгарь когда-то писал, про свою дачу где-то недалеко от имения Михалкова в тех местах, хотя может и ошибаюсь.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 10:00

  freeze написав:
  Sommer написав:И, кстати, почему деревня? Предыдущий владелец аккаунта говорил, что он живет в Н. Новгороде.


В деревне у человека имение, а живет он в Нижнем.

Ну, какое имение - дом в 150 м2 (из которых 60 - крытый двор), 15 соток усада и 4 Га земли за околицей, которую местный фермер засевает овсом. Правда, хороший лес с грибами/ягодами и 1,5 км до Горьковского моря и сранительно теплый микроклимат - вызревает виноград, в этом году собрали 3 ведра. Да вот еще федеральные деньги выделили на плотину через Волгу, которая сократит дорогу к нам с Московского шоссе км на 30....
да вы там совсем уже обалдели - свиней выращиваете...когда весь мир свиней разводит..

Простите, термин РАЗВОДЯТ предполагает, что поголовье с/х животных РАСТЕТ, а если оно уменьшается от 3 до 7 раз, то именно ВЫРАЩИВАЮТ от опороса до забоя. Кстати, то, что на Украине из 3,75 млн голов КРС 2 млн. - молочные коровы, неопровержимо свидетельствует о 2-х вещах:
1. В стране полностью отсутствует мясной скот - все бычки и
телочки получены исключительно от дойных коров.
2. Поголовье будет продолжать сокращаться и довольно стремительно и дальше, т.к. количество приплода от отела (судя по статистике) меньше, чем поголовье производителей + ежегодная неизбежная выбраковка молочного стада.
Волгарь
 
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