Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь написав:Судя по фото - это открытие нового ТЦ, во время которого обычно товары продаются с большими скидками. например, (160 рублей за кг Докторской колбасы), она продается со скидкой 1/3 -40% к обычной цене нижегородских магазинов.
Смешно конечно, но тут опять попалось:
Минздрав поддержал идею правительства РФ о вводе акцизов на продукты переработки мяса: колбасу, сосиски, сардельки, бекон — сбор может составить от 160 руб на каждый 1 кг. Полученные средства будут направлены на снижение цен на здоровое питание, заявляют в правительстве.
Очередной фейк, которым так любит развлекаться форумное сообщество , да еще и без указания источника
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что ведомство рекомендовало не злоупотреблять продуктами переработки красного мяса, в частности колбасой, но не предлагало вводить акцизы.
По ее словам, для большинства россиян колбасы являются «доступной и вкусной пищей», поэтому Минздрав не заложил эту меру в свою стратегию развития здорового питания (введения акцизов): «Мы ее не предлагали», — сказала Скворцова в эфире телеканала
Sommer написав:И, кстати, почему деревня? Предыдущий владелец аккаунта говорил, что он живет в Н. Новгороде.
В деревне у человека имение, а живет он в Нижнем.
Ну все, среди американского higher middle class начался падеж от зависти! Имение в деревне (тем более в деревне РФ) - это же непревзойденная вершина, выше этого только имение в деревне и квартира в Нижнем.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Волгарь написав:Судя по фото - это открытие нового ТЦ, во время которого обычно товары продаются с большими скидками. например, (160 рублей за кг Докторской колбасы), она продается со скидкой 1/3 -40% к обычной цене нижегородских магазинов.
Смешно конечно, но тут опять попалось:
Минздрав поддержал идею правительства РФ о вводе акцизов на продукты переработки мяса: колбасу, сосиски, сардельки, бекон — сбор может составить от 160 руб на каждый 1 кг. Полученные средства будут направлены на снижение цен на здоровое питание, заявляют в правительстве.
Очередной фейк, которым так любит развлекаться форумное сообщество
Предложение экспертного совета при правительстве РФ ввести налог на продукты переработки красного мяса поддержали в Минздраве, стоимость колбасных изделий может вырасти почти на 30%, сообщает в понедельник газета "Известия".
Что из них ты назвал фейком? "РИА Новости" или "Известия"? Смотри, влетишь на выговор от товарища майора, впаяют тебе двушечку за экстремизм.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...