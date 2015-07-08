Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь написав:а дефицит в 300 млрд. превратился в 3-=х триллионный профицит.
І все за рахунок простих громадян - десь закрили соціальний трамвай, десь тролейбус, ̶д̶е̶с̶ь̶ скрізь не доплатили пенсіонерам, що ті змушені мерзнути в черзі за дешевшим виробом, який віддалено нагадує ковбасу! ̶
Простите, Вы про какую страну пишите - если про ту, где средние пенсии по 6 тыс рублей при среднероссийских ценах на продукты, а отопление - 30+ грн. за м2 против 11-ти, м3 газа - 20 рублей против 6-ти (по крайней мере в Нижнем Новгороде), то ВЫ ЯВНО ОШИБЛИСЬ АДРЕСОМ. А деньги никуда не денутся - уже в следующем году расходы БЕЗДЕФИЦИТНОГО бюджета вырастут минимум на 2 трлн., что автоматически повысит пенсии/пособия и з/п бюджетников. Так что изучайте лучше (и очень внимательно) бюджет Украины 2019 - где при доходах в триллион запланирован дефицит в 90 млрд, 144 млрд. грн. расходов пойдут только на уплату процентов по госдолгу, а еще 275 млрд. нужно где-то перезанять минфину (под обычные теперь 19% годовых или 7,5% в валюте), чтобы погасить тело этого все нарастающего госдолга. В итоге сам госдолг за год вырастет примерно на 160 млрд. гривен (90 + 275*0,19). Дай, Бог, чтобы получить очередной транш - вот о чем следует думать, а не о российском бюджете.
Волгарь написав:Простите, Вы про какую страну пишите
Про Вашу. І вся інформація є в темі - і про Архангельськ, і про черги пенсіонерів за ковбасою!
Про за ковбасою мы подробно разбирали совсем недавно - ее потребление на Украине на душу населения в 2,2 раза ниже чем в РФ. Про транвай. 8 июля 2015 г. среда, 13:24:56
Сегодня количество машин в Архангельске превысило 120 тысяч единиц, а это значит, практически каждая семья имеет автомобиль, а некоторые по 2-3 машины.
http://arhcity.ru/?page=0/33394 Т.е. сейчас не менее 135 тыс при населении 350 тыс. - 385 тыс. машин на 1000 жителей, т.е. практически В КАЖДОЙ СЕМЬЕ. Кому в такой ситуации нужны трамваи? Причем этот показатель почти ВДВОЕ превосходит соответствующий ему на Украине (около 200), автопарк которой более чем наполовину выпущен к тому же еще в 20-ом веке.
Волгарь написав:Кому в такой ситуации нужны трамваи?
Як далеко ще росії до цивілізованого світу - і в мисленні, і в сутності!!! Весь цивілізований світ вважає громадський транспорт за благо (екологія, парковки ...), тільки на росії іншої думки
Не только - попробуйте проехать на трамвае по Нью-Йорку, например. Трамвай - очень неплохой транспорт, но отнюдь не для мегаполиса или крупного города. Слишком долго добираться из конца в конец. А до цивілізованого світу России минимум раза в 1,5 ближе, чем Украине - у нас на 1000 жителей 315 автомобилей, у вас - около 200, да и то половина - АВТОХЛАМ. А в цивилизованном мире надо 500+. И РФ, где новых автомобилей продается в 20+ раз больше, чем на Украине, доберется до этого уровня ЗНАЧИТЕЛЬНО РАНЬШЕ.