Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:55

V2 написав: Волгарь написав: а дефицит в 300 млрд. превратился в 3-=х триллионный профицит. а дефицит в 300 млрд. превратился в 3-=х триллионный профицит.



І все за рахунок простих громадян - десь закрили соціальний трамвай, десь тролейбус, ̶д̶е̶с̶ь̶ скрізь не доплатили пенсіонерам, що ті змушені мерзнути в черзі за дешевшим виробом, який віддалено нагадує ковбасу!

̶ І все за рахунок простих громадян - десь закрили соціальний трамвай, десь тролейбус, ̶д̶е̶с̶ь̶ скрізь не доплатили пенсіонерам, що ті змушені мерзнути в черзі за дешевшим виробом, який віддалено нагадує ковбасу!

Простите, Вы про какую страну пишите - если про ту, где средние пенсии по 6 тыс рублей при среднероссийских ценах на продукты, а отопление - 30+ грн. за м2 против 11-ти, м3 газа - 20 рублей против 6-ти (по крайней мере в Нижнем Новгороде), то ВЫ ЯВНО ОШИБЛИСЬ АДРЕСОМ. А деньги никуда не денутся - уже в следующем году расходы БЕЗДЕФИЦИТНОГО бюджета вырастут минимум на 2 трлн., что автоматически повысит пенсии/пособия и з/п бюджетников.Так что изучайте лучше (и очень внимательно) бюджет Украины 2019 - где при доходах в триллион запланирован дефицит в 90 млрд, 144 млрд. грн. расходов пойдут только на уплату процентов по госдолгу, а еще 275 млрд. нужно где-то перезанять минфину (под обычные теперь 19% годовых или 7,5% в валюте), чтобы погасить тело этого все нарастающего госдолга. В итоге сам госдолг за год вырастет примерно на 160 млрд. гривен (90 + 275*0,19).Дай, Бог, чтобы получить очередной транш - вот о чем следует думать, а не о российском бюджете.