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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 24 лис, 2018 19:05
Великобритания увеличит военную поддержку Украине, разместив дополнительные войска и корабль Королевского флота. С таким заявлением в среду, 21 ноября, выступил британский министр обороны
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Нед 25 лис, 2018 22:14
Украинские корабли в Азовском море захвачены спецназом РФ, - ВМС ВСУ
Слава Україні! /читаю усіх/
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